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    國安高層會議賴提方案 川普已讀 台擴大對美投資 白宮列重要政績

    賴清德總統前天召開國安高層會議，提出擴大對美國的投資與採購，美國白宮昨發出新聞，列為川普總統在本週重大政績。（美聯社）

    賴清德總統前天召開國安高層會議，提出擴大對美國的投資與採購，美國白宮昨發出新聞，列為川普總統在本週重大政績。（美聯社）

    2025/02/16 05:30

    〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統前天召開國安高層會議，針對台美關係、半導體產業發展及因應台海局勢三大面向，提出國家策略方案，更強調將擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡。我國這項作為受到美方重視，美國白宮昨日發出新聞，將台灣承諾擴大對美投資，列為川普總統在本週重要政績。

    府方：深化台美關係 共創雙贏

    白宮昨發布新聞稿回顧川普本週各項政績，其中列出「台灣在川普關稅措施下承諾擴大對美投資」。

    賴清德總統前天召開今年首次國家安全高層會議，並於會後宣布，新的一年政府將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP三％以上的目標。他並說，將由行政院全面盤點台美貿易合作的機會，擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡；政府也將強化台灣企業增加對美投資的輔導與鼓勵，推進台灣產業的全球布局與壯大。

    針對總統宣示政策內容列入美國官方紀錄，國安人士形容，這說明賴總統的國安高層會議及談話，「川普已讀」，也視為政績。

    總統府發言人郭雅慧表示，台灣一直是美國最可靠的貿易夥伴，且台美雙方有充分溝通管道，保持緊密聯繫，樂見透過雙方互助合作、互信良好，正向深化台美關係，共創雙贏。

    優先編國防特別預算 美方認同

    至於總統宣示國防預算達到GDP三％以上的目標，國安高層說明，對於美方而言，國防預算已被視為展現自我防衛決心的指標。由於一般預算已被刪減，賴總統才會決定透過特別預算，讓社會各界與國際社會了解我們所展現的自我防衛決心。政府並向美方說明，也都認為用特別預算是可行方向。

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