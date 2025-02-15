國防預算拚GDP3% 8000億起跳

國防部指出，近年隨敵情威脅升高，我國防預算逐年穩定成長，GDP佔比相對提升，期建構可恃防衛戰力。圖為我空防部隊美製愛國者防空飛彈。（歐新社檔案照）

2025/02/15 05:30

〔記者鍾麗華、方瑋立／台北報導〕總統賴清德昨召開國安高層會議後指出，優先推動特別預算，並讓國防預算達到GDP的三％以上。根據主計總處統計，今年GDP預測為廿六兆八一四七．七八億元，GDP的三％約為八○四四億元。國防部指出，近年隨敵情威脅升高，我國防預算逐年穩定成長，GDP佔比相對提升，期建構可恃防衛戰力。

國防部：建構可恃防衛戰力

國防部主管今年公務預算歲出編列四七六○億元，加計特別預算分年額度、基金年度編列額度，整體預算編列規模達六四七○億元，佔GDP二．四五％；若以上述GDP三％、八○四四億元為試算基礎，明年度國防總體支出預算將較今年成長逾兩成、一千五百餘億元。

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國防部指出，國軍兵力整建規劃，均依敵情威脅，審慎評估籌獲項目及期程。目前四大整建項目重點為「建構不對稱戰力、強化防衛韌性、提升後備戰力及有效應對灰色地帶行動」，任何可達成我兵力整建目標之武器裝備，均列為獲得標的。

國防部表示，有關具體建軍規劃項目，在完成建案程序並獲賦預算前，援例不對外公開。

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