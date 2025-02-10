前藍營參選人退「葆」 盼文山區能世代交替

網紅八炯、閩南狼擔任連署志工，挺罷免立委李彥秀，並與反對罷免的國民黨支持者爆發口角衝突。（記者田裕華攝）

2025/02/10 05:30

〔記者蔡思培、林承鴻／台北報導〕罷免潮來臨，欲罷免國民黨台北市立委賴士葆、李彥秀的公民團體昨都舉行罷免造勢活動。二○二二年曾代表國民黨參加議員選舉的高揚凱也現身活動響應罷免賴士葆，強調賴已擔任民代廿年，文山區罷免不是藍綠對決，而是希望世代交替。記者昨致電賴士葆，電話未接。

在二○二四立委選舉前，國民黨內曾有世代交替聲浪，當時議員徐弘庭、李柏毅都傳有意角逐文山區立委，徐更直接登記參選挑戰賴士葆，主張黨內初選透過全民調決勝負，但國民黨最後仍規劃黨內初選納入黨員投票，讓徐決定退選。

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徐弘庭昨指不便針對個別選區狀況、世代議題評論，但他認為罷免應該要有明確理由，否則會變成反向仇恨動作。李柏毅則認為，立委選舉時可能有議員想參選，因此提出世代議題想法，但現在已非選舉而是罷免，外界不應該政治操作。

高揚凱曾在二○二二年代表國民黨參選大安文山議員落選，他近來已加入民進黨，並在昨天出席支持罷免賴士葆活動。高揚凱說，台北市廿年來只有文山區沒有換過任何立委，連黨內輪替都沒有，代表黨內鮮血無法注入，文山區不是藍綠對決，而是世代交替進行。

指國民黨就是共產黨

閩南狼籲民眾別再受騙

罷免立委李彥秀的「港湖除銹」團隊、罷免立委廖先翔的「齊心斷翔」團隊昨也與反共網紅八炯、閩南狼及導演陳世杰召開記者會。閩南狼呼籲民眾不要再被國民黨欺騙，現在的國民黨就是共產黨；八炯也指，國民黨不反共丟盡全中華民國的臉。導演陳世杰指，罷免國民黨立委的紀錄片拍攝計畫已啟動。

另外，國民黨青年軍滿志剛等人組成「罷吳四騎士」鎖定罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，上週三已至中選會遞交吳沛憶第一階段罷免提議書，卻因備補領銜人張延廷設籍萬華未滿四個月被退件，滿志剛昨強調罷免仍在進行。

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