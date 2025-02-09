轟恣意濫權 民團促糾彈韓國瑜、周萬來

針對立法院總預算案及法律案送出期日之恣意操作及濫權等違失，台灣北社副社長羅浚晅（左起）、台灣永社副理事長黃帝穎、辜寬敏基金會副董事長林宜正、公督盟政策部主任陳利益昨赴監察院陳情請求依法調查。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/09 05:30

赴監院檢舉兩人操弄送案流程 違反「行政自我拘束原則」

〔記者方瑋立／台北報導〕台灣永社、台灣北社、辜寬敏基金會及公民監督國會聯盟等民團昨赴監察院陳情，檢舉立法院長韓國瑜、秘書長周萬來恣意操作包括總預算案及多項法律案在內的送交程序，屬行政濫權行為，請求監院依法調查並糾彈兩人行政違失，以維民主憲政秩序。

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民團指出，立院至今仍未將中央政府總預算送交行政院，三讀過程更有重複表決、撤案等混亂情況，三讀後亦未依往例邀行政院主計總處參與勾稽核對，導致目前總刪減數及計算方式均有爭議，顯見行政失當。

兩人為行政首長 應受監督

此外，民團亦指出，立院對法律案送交時間存在顯著差異，顯示其行政不公平，如同日表決通過的「選罷法」、「財劃法」及「憲訴法」，送抵政院時間竟相差數十天，財劃法至今仍未送抵立院，恣意操弄送案的行為已違反「行政自我拘束原則」。

永社副理事長黃帝穎表示，立法院法案送案程序純屬行政行為，非立法權之核心領域，且韓國瑜、周萬來皆為行政首長，即應受監院監督彈劾，更與韓的立委身分、職權無涉，完全符合大法官解釋意旨。因此陳請監院立即針對兩人明顯恣意及濫權行為展開調查，依法彈劾，確保法治國正常運作，維護國家治理的公平與穩定。

辜寬敏基金會副董事長林宜正指出，自一九九二年國會全面改選至今，本屆立法院是最糟糕的，藍白亂政不依程序、不講道理、不顧人民死活，已將立法院變成立法獨裁的政治歪樓，人民唯有透過直接民主推動「大罷免」，才能將其扶正。

北社副社長羅浚晅說，人民透過立委施行代議政治，原是主權在民的現實考量，但現今立委卻將預算案的「考卷」變成數字兜不攏的「鬼畫符」，甚至無邊無際地濫權，依自己喜好高興、挑選良辰吉時才送件，鐘聲響卻又作弊不交考卷，這正是人民團體欲透過罷免運動來「記過退學」的原因。

預算數字兜不攏 陳情檢舉

另外，針對立法院在統刪及個別預算案上數字兜不攏，黃帝穎表示，若是行使立委職權沒問題，但預算兜不攏是因為其「黑箱」作業的問題所致，當然是違失，也是台灣法治史上聞所未聞的荒謬情況，已一併向監院陳情檢舉。

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