罷免傅崐萁被「查水表」？花蓮公務員登門問：名字你簽的嗎

到民眾家中訪查的花蓮市戶政事務所公務人員，身上穿著縣府背心、手上碰著一大疊影本，身份是戶政所的股長兼秘書。（翻攝網路）

2025/02/07 05:30

議員批違法 盼檢調揪出影武者

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣傳出連署罷免立委傅崐萁的民眾被戶政所人員登門「查水表」，稱「代表中選會」訪查，更有公務員上網爆料，縣府指示戶政所親訪確認連署書是連署人親簽；民進黨議員胡仁順批公務人員帶頭違法，已轉訊息供檢調追查。

從爆料民眾的照片，可發現戶政人員穿著縣府背心到民眾家按門鈴，手上疑似捧著大疊罷免提議書影本。民眾貼文說，對方拿出自己填的連署書影本，詢問是否為本人填寫，他回答「沒錯，就是我本人」，之後又拿出一張單子要他勾選「是」並簽名。

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罷團：請傅崐萁不要恐嚇人民

另一位爆料民眾也說，花蓮戶政事務所人員到家按門鈴，稱中選會委託進行拜訪，詢問罷免單是否本人填寫。民眾反問「這是傳說中的查水表？」對方回答「不是」後就離開。

網路上還有疑似為戶政所人員爆料，指同事要「公出訪視」有簽署罷免連署書的民眾，確定連署書是他們親自簽名，還要各個戶政事務所去查過去半年內，有無到戶政所申辦業務留下的簽名以比對字跡。

罷免傅崐萁的團體「微光花蓮」發言人王先生說，至少有三位民眾向團隊證實，有戶政所人員登門。經向中選會確認，連署書名冊如發生疑似代簽名或蓋章，依規定應由中選會寄送查詢單向當事人查詢，不可能直接讓戶政所到宅詢問，這樣已經明顯違法！

「請傅崐萁敢做敢當，不要出小動作恐嚇人民！」微光花蓮團隊呼籲，請傅接受人民檢視，也呼籲花蓮的公民「不要畏懼施壓」，站出來響應第二階段罷免。

胡仁順強調，到府訪查根本是「縣府自創」方式，嚴重踐踏公民權利，團隊第一時間向爆料民眾查證，也將資料交給檢調偵查，希望揪出幕後影武者。

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