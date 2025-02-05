《北市罷免潮—第4選區》質疑李彥秀美國置產擁綠卡 高嘉瑜促說清楚

2024北市立委選舉結果

2025/02/05 05:30

高指李1年多來都未正面回應 非冷飯熱炒 李︰財產與置產依法誠實申報

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免潮來臨，民團陸續前往中選會送件，前民進黨立委高嘉瑜日前揭露，國民黨立委李彥秀在美國加州購置豪宅，還為節省稅金申請自住，質疑李是否持有綠卡？她強調此非冷飯熱炒，而是李彥秀一年多來都未正面回應。李彥秀昨受訪強調，所有財產與置產都秉持公開、透明、誠信的原則，依法誠實申報。此外，高嘉瑜今將召開記者會，揭露李彥秀疑似在加州還擁有第二間豪宅，質疑李彥秀擁有秘密金庫？海外資金錢從哪裡來？是否持有綠卡想投資移民美國？

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二○二四年選戰，北市立委第四選區（內湖、南港）有三個主要競爭者，分別是李彥秀、高嘉瑜及台灣基進吳欣岱，綠營部分支持者不滿高嘉瑜言行，轉而支持吳欣岱，導致高中箭落馬。最終李彥秀以一萬七五○二票之差擊敗第二高票高嘉瑜，李得票率四十七．六四％，未過半。

高︰酸台媚中 少見提出民生法案

高嘉瑜昨受訪表示，李彥秀在大罷免潮中是全台立委連署書份數最多、仇恨值最高的一員，這源自於其長期抱持大中國思想的意識形態，對台灣本土施政時常酸言酸語，但面對中國卻抱持崇拜，這樣不愛台灣、心不在台灣的立委，民眾當然認為不適任。她認為，李彥秀雖然勤跑基層，但立委應該提出一些有利民生的法案，李自上任以來多幫財團召開協調會、公聽會，卻沒看到對於年輕人、居住正義、民生法案等有所論述，與她過去長期推動降低公設比、實坪制等形成強烈對比。

高嘉瑜表示，李彥秀應該針對美國的房產，以及是否持有綠卡等爭議出面正面回應，她強調這不是冷飯熱炒，而是李彥秀事隔一年多都沒有回應的議題。

李︰監督執政 爭取多項民生法案

對此，李彥秀回應，從政以來所有財產與置產都秉持公開、透明、誠信的原則，依法誠實申報，加州的房子就是家人自住用，且自二○二三年起的財產申報就記載海外有三棟房產，分別是中國一棟、美國二棟。呼籲有心人士不要拿錯誤偏頗的資訊誤導公眾視聽，浪費社會資源，謀殺他人人格。

她說，身為在野黨民意代表，監督執政黨是天經地義，與意識形態無關，更不可能去護航執政黨不合理的政策；此外，她在立院也爭取諸如男女國中生公費接種HPV疫苗、產假延長、提高公益出租免稅額等民生相關法案，民眾關心的議題她都會關注。

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