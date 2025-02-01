赴台中參拜 賴問眾人：欣純選市長 好不好

總統賴清德昨赴台中參拜，離開樂成宮前，詢問在場眾人「欣純（右三）選市長，好不好？」（記者黃旭磊攝）

2025/02/01 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕總統賴清德昨天上午在台中市，連趕豐原慈濟宮、台中樂成宮兩處參拜。

民進黨立委何欣純也全程陪同賴總統。在離開樂成宮上車前，總統還詢問在場眾人：「欣純選市長，好不好？」送行廟方人員及民代頻說好，賴還說，欣純會是好市長，大家要多幫忙她、支持她。

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「欣純會是好市長 大家多幫忙」

何欣純陪同賴總統連趕慈濟宮、樂成宮，隨行還有台中市議員陳雅惠、江肇國、黃守達、張芬郁及曾威。何欣純說，總統全台走透透為台灣祈福，昨天是大年初三，很高興總統來，總統身穿紅色「Taiwan」帽Ｔ，為台灣加油、給台中打氣，非常高興能陪同到豐原、台中東區走走，為民眾祈福。

賴總統昨天上午十時許抵達樂成宮，為匾額揭牌並在廟埕發送總統府限量一元福袋。賴約停留半小時，於上午十時四十分離去，上車前，還詢問樂成宮董事長何敏誠、江肇國等送行人員說：「欣純選市長，好不好？」車旁民眾頻說好，賴總統再說：「欣純會是好市長，大家要多幫忙她、支持她。」

由於立法院長韓國瑜，前天大年初二帶立法院副院長江啟臣到慈濟宮拜廟，江啟臣還在大年初一前往北屯松竹寺拜廟，何欣純隨即也在初二前往松竹寺，外界解讀有比拚意味，對此，何欣純說，為台中祈福，並非有意拉抬聲勢。

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