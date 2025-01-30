城鎮韌性演習 3都4月先行

內政部次長馬士元受訪透露，城鎮韌性演習是三年一輪的帶狀演習，今年四月首先在台北市、台中市、台南市進行，地方區公所屆時也會分批、小規模召集備役替代役，協助公所進行演練。圖為去年新北市民安演習。（資料照）

2025/01/30 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕賴政府上任後，將「全社會防衛韌性」列為政府重點工作，其中今年的變革之一是將「萬安」、「民安」演習，重新整合為「二○二五城鎮韌性演習」。內政部次長馬士元受訪透露，城鎮韌性演習是三年一輪的帶狀演習，今年四月首先在台北市、台中市、台南市進行，地方區公所屆時也會分批、小規模召集備役替代役，協助公所進行演練。

萬安、民安演習重新整合

馬士元說明，城鎮韌性演習的用意，是將原本的民安、萬安演習項目重新拆解並調整，使其更貼近現實狀況，並驗證當台灣面臨極端情況時，如何在不依靠國防部的情況下，透過其他行政部門的資源維持社會穩定，若真的發生戰爭，大家反而必須協助支援國防部運作，這與過去天災時，由國軍提供支援的模式完全相反。

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「過去演習都是把火災、土石流、爆炸等十個狀況在同個地點演完，但實務上根本不可能這樣發生。」馬士元說，城鎮韌性演習將會分佈在全台各縣市，以三年為一輪的進行「帶狀」演習，並依據地方特色進行規劃，今年四月首先從台北市、台中市、台南市開始，明年將微幅調整，由北中南各地區分別輪流辦理。

區公所小規模召集備役替代役

對於未來的演習，是否會動員備役替代役？馬士元說，今年除了進行七萬人次的備役替代役例行召訓，配合城鎮韌性演習，地方區公所屆時也將分批次、小規模的召集備役替代役，協助公所進行演練。另，有鑑於演習採小規模分區形式，他說，未來民眾在演習期間除了可以就近躲入超商等處，內政部將逐步、分區開放防空避難場所並造冊管理。

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