指責護航「壯促法」 王婉諭酸民眾黨改名「壯世代力量」

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2025/01/27 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委吳春城推動的「壯世代政策與產業發展促進法」遭疑有圖利、違反利益迴避等爭議。時代力量黨主席王婉諭昨抨擊，獲得許多青年支持的民眾黨，帶頭立法來維護壯世代的利益，那青年世代的權益又在哪裡？崩世代的年輕人已過得夠辛苦了，請壯世代不要再繼續雪上加霜，並嘲諷：「還是民眾黨要考慮改名叫壯世代力量？」

王婉諭指出，從爭議爆發至今，民眾黨沒人要正面回應「壯世代」的爭議，吳春城發個聲明就打算糊弄過去，看準過個年大家就忘記了；在一大堆「壯世代」凍結案上簽名的黃國昌代理主席，也選擇問Ａ答Ｂ、裝死到底。

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「利益衝突這麼明顯，民眾黨還是執意全黨壯世代，新政治的標準蕩然無存！」王婉諭直言，壯世代促進法，除了吳春城的大手大腳，根本問題還是世代不正義，因為壯世代所定義的五十五歲以上，有工作能力與意願者，正是此刻掌握台灣權力、資源的一群人。

王婉諭細數，從公部門部會首長、民代，到私部門的董監事與高階主管，他們都是領導者；鼓勵有權力、資源的人積極消費沒有人會反對，大家無法接受的是，為了這群人另立專法來給予更多權益和資源。

「這是在創造世代對立，還是為了自己的利益？」她進一步質疑，目前在國會中，最符合「壯世代」定義的就是民眾黨團；民進黨團、國民黨團的平均年齡，只有五十二歲，而民眾黨團卻是五十七歲。

民進黨立委吳思瑤也說，民眾黨已經是一個以政治掛帥、政治報復掛帥的政黨，在他們的政治思考中欠缺中心思想與核心政策價值，因此他們並不是真誠地運用權力來去造福人民，而是以政治利益為優先。

吳思瑤直言，吳春城推動壯世代法案被踢爆背後有其私人利益；此外，過去號稱「挺年輕世代」的民眾黨，現在為了「藍白合」背棄世代正義。

針對相關批評，吳春城至截稿前並未回應。

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