罷免浪潮來了》及早因應 藍委：正面迎戰

推動罷免立委廖先翔的團體昨在汐止火車站旁設快閃站，不少民眾前往連署。（記者盧賢秀攝）

2025/01/27 05:30

〔記者林欣漢、劉宛琳／台北報導〕罷免藍委行動全台開花，民團在年假期間持續進行罷免連署活動。國民黨立委李彥秀表示，以目前的低罷免門檻，大罷免的啟動按鈕掌握在民進黨手上，藍營要做壞的打算，提早準備第三階段的罷免投票；國民黨立委廖偉翔表示會正面迎戰；國民黨立委黃健豪也說，面對惡意罷免，絕不會退縮。

國民黨立委分析，國民黨的支持者仇恨值沒有綠營那麼高，仇恨動員能力較弱，但是綠營若操作過頭，全區都罷免，勢必會激起藍營支持者的反彈，這也是國民黨定調不會主動發起罷免，但不能不做防禦、自衛，才有反制的能量。

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李彥秀指出，以目前「百分之一提案，百分之十連署，不用附身分證（影本）」的低罷免門檻，大罷免的啟動按鈕的確掌握在民進黨手上；「選罷法」適用舊法還是新規，連署的合格與否，以及罷免投票的期程設定，也掌握在中選會的手上。藍營就是要做壞的打算，提早準備第三階段的罷免投票。

李彥秀說，在戰略方面，藍營就是「以戰制戰」，不會讓自己處於被動挨打的份，也會提出對應的政治議程，讓大罷免從「是非題」變成是「選擇題」。

三層次打團體戰、政績戰

在戰術方面，李彥秀表示，國民黨會分成黨中央、縣市及立委三個層次，黨中央會用「反惡罷」催出支持者及中間選民的投票意願，從被動的反制罷免成為對於執政黨的「類信任投票」；在縣市層級，會採「區域聯防」，配合藍營執政縣市長，打一場團體戰、政績戰，避免落單遭到各個擊破。

批公民團體背後都綠營 別演了

國民黨立委葉元之說，公民團體就是「公開支持民進黨團體」的簡稱，背後都是民進黨，請不要再演了，輸不起搞鬥爭。

國民黨立委楊瓊瓔表示，只要是人民對於政治意見的表達，不管何種形式，當民代或官員的人都應尊重，且應自我檢視，是不是真的有做得不夠多、溝通不夠完善的地方，她會更多的傾聽，用努力問政及服務，讓人民有感。

黃健豪說，罷免不會影響到他現在問政的進度與節奏，會以政績爭取民意支持，面對惡意罷免，也絕不會退縮。

廖偉翔說，惡意罷免全台亂竄，就是執政黨要藉此破壞民主制度，要影響在野黨監督政府。會正面迎戰，該推的建設就要推，該過的法案就要過，無懼惡意罷免。

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