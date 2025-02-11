陳玉珍赴書展看了這些書 朱宥勳諷：都是入門級讀物

陳玉珍秀出自己在台北國際書展翻閱了《唐詩三百首》、《古文觀止》，被作家朱宥勳狠酸。（資料照）

2025/02/11 14:14

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍，近日前往台北國際書展並秀出自己翻閱了《唐詩三百首》、《古文觀止》等書籍，作家朱宥勳對此表示，其實這些都是入門級讀物，而且陳玉珍此舉搞得中國文學像是「只有遺產、沒有未來」。

朱宥勳在臉書表示，台北國際書展明明有滿坑滿谷的新書，怎知陳玉珍卻翻閱了三民書局多年前出版的《唐詩三百首》和《古文觀止》，雖然這兩本書沒什麼不好，但許多人都是十幾歲時就看過了，「我們通常不會拿這麼基礎的東西出來炫耀啦」。

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朱宥勳說，他知道陳玉珍隱含的意思是「我就是喜歡中國文學，不喜歡你們搞的什麼台灣文學」，但書展裡明明有一處簡體館，陳列了一大批「理想國文學獎」的得獎作品。那都是中國當代一線作家的創作，不知為何陳玉珍卻沒讀這些，「把中國文學搞到像拉丁文一樣，只有遺產、沒有未來」。

朱宥勳指出，對於砍藝文預算的政策，陳玉珍繼續強調是要「補助消費者，不該補助創作者」，但明明針對消費者的預算也被砍到了，不禁讓人懷疑陳玉珍「是不是到今天還不知道自己砍了什麼預算？」

朱宥勳說，陳玉珍一直將焦點集中在創作者的補助上，其實是想要轉移注意力，因為其他翻譯推廣、國際交流、為作品行銷宣傳的預算也都被砍了，而這些錢會影響到消費行為。

朱宥勳最後感嘆，其實講那麼多也沒用，因為陳玉珍「只是愚蠢、邪惡外加演技拙劣而已，沒有能力也沒有意願講道理」，不過這也沒有關係，他仍會繼續全面罷免的行動。

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