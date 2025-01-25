詭船寶順號狂繞 海巡登檢

蒙古籍「寶順」號在台灣附近漂航，海巡登檢暫無發現破壞海纜行為。（海巡提供）

2025/01/25 05:30

〔記者蔡宗憲、陳鈺馥／綜合報導〕蒙古籍「BAO SHUN（音譯寶順）」號貨輪日前在我國北部近海異常繞行被海巡關切後，十二日下午起持續沿我國十二浬線外圍，朝西南方向航行；二十三日晚被發現在枋山海底電纜周邊，有危及海纜疑慮，海巡署二十三日下午上船登檢，並未發現有破壞海底電纜行為或可疑設備。

未發現可疑設備

海巡署昨指出，「寶順」號貨輪在台灣南、北部海域繞行，二十三日於高雄港西北方下錨，代理行商表示本航次不進港，下一目的港為越南。

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二十三日下午一時，海巡署進行登船檢查，各項船籍資料及船舶證書無逾期情形，另貨艙均為空艙，後甲板無拖帶錨爪及船錨裝置，並未發現船上有破壞海底電纜等可疑設備。

知情官員表示，貨輪一般會等有貨物時才進港拉貨，之前會在公海上漂航，因為進港停泊要付高額費用，不可能一直停靠在港內。如果這艘船是要去切斷海纜，船上應該會有一些特殊工具，但搜查後並未發現異狀、也沒有看到要用來切海纜的工具。

海巡署經詢問「寶」輪船長，他表示，該輪本次申請於高雄港外錨區錨泊並進行整補，後續將航往我國領海外，等候船主通知再進港維修（主機滑油低壓）或執行運補工作。

海巡署指出，「寶」輪由代理行商與港勤公司補給船實施食材及淡水補給後，即往外海航離，二十四日上午九時持續在我國領海外漂航。

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