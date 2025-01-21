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    藍委凍中選會預算 綠委酸：說不怕罷免 提案很誠實

    立法院院會昨表決「114年度中央政府總預算案」。（記者謝君臨攝）

    立法院院會昨表決「114年度中央政府總預算案」。（記者謝君臨攝）

    2025/01/21 05:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團、民眾黨團狹人數優勢持續拋出爭議性修法，公民團體推動大罷免行動。鑑此，藍白昨表決通過針對中選會的多項預算刪減、凍結案，包括凍結業務費逾六千六百萬元、凍結選舉業務費三三九萬一千元，並要求更改連署書格式，意圖讓現有累積連署書失效。民進黨立委林俊憲大酸，國民黨團嘴上說不怕罷免，但提案很誠實，怕罷免怕得要死。

    立法院院會昨表決「一一四年度中央政府總預算案」保留提案，藍白以人數優勢輾壓通過諸多刪凍預算提案。其中，中選會及所屬於「經常支出—業務費」編列九四九一萬六千元，國民黨團以「撙節開支」為由，提案凍結七十％、約六六四四萬一千二百元，待執行三十％之後才可以申請解凍，並須經院會同意。

    另外，中選會於「選舉業務」項下「選務策進—業務費」編列預算六七八萬二千元。國民黨立委王鴻薇提案指出，為避免於選罷法規定得進行罷免活動、提案、連署的期限前，即進行相關活動，因此凍結該項預算五十％、約三三九萬一千元，待中選會一個月內提出罷免連署新式適用格式，並對外公告適用日期與方式，經內政委員會同意後始得動支。

    「國民黨怕不怕罷免？怕，而且是怕得要命。」林俊憲表示，國民黨團提案威脅中選會，若不更改連署書格式，讓現有累積的連署書無效，就要凍結其選務費五十％。最可笑的是，該案國民黨原稱要撤案，可能怕為週末罷免添柴火，又偷偷摸摸加進來。

    林俊憲批評，藍白這群人根本不值得相信，行政機關會思考如何應對，也要請各地的公民團體先做好周全的打算，一定要留下連署人聯絡方式，二階也用得到。「繼續努力衝刺下去就對了。」

    民進黨立委林岱樺也痛批，藍白聯手強推選罷法修惡，又凍結中選會預算，「嘴上說不怕人民罷免，但卻實質沒收人民罷免權利。」

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