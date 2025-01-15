數發部 NCC、陸委會業務費 藍提案刪到剩一元

數發部、NCC、陸委會業務費刪減為一元。（資料照）

2025/01/15 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院今天起協商一一四年中央政府總預算，國民黨團提案刪、凍多筆預算。國民黨團認為，數發部、國家通訊傳播委員會（NCC）、陸委會因打詐與執行成效不彰，將業務費刪到剩一元，多個單位業務費也遭刪減百分之八十，各機關媒體政策宣導費與台電撥補預算兩千億元則被全數刪除，部、署業務費皆凍結百分之七十。

台電撥補預算兩千億元也全刪

國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨團已要求將各部會文宣費全數刪除；數發部、NCC、陸委會業務費刪減為一元；而部、署業務費全數凍結百分之七十，以防部會拿業務費去養綠媒、買網軍，等執行百分之卅後經院會同意才能解凍。

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國民黨團提案指出，國內發生多起資通安全事件，反映數發部治理和監管能力不足，且網路詐騙案持續攀升，凸顯數發部打詐無力，因此提案全數刪除。包含一般行政一億九七二五萬兩千元、數位韌性之應用與強化一億七二六○萬八千元、民主網路之連結與創新兩億三四○八萬四千元、健全政府數位服務基礎環境及人才培力三億六一六九萬八千元、深化政府資通訊應用建設兩億四七八二萬七千元、促進資料多元創新應用五三四六萬三千元等。

另外，數發部產業署促進數位創新動能轉型升級預算四十二億六五五○萬八千元、數發部資通安全署預算五億四○九五萬五千元、數發部預算卅三億三二五四萬九千元，則皆減列為一元。派員出國計畫原編列二二○四萬元，國民黨團提案減列兩百萬元。

而警政署業務費八億四三九萬一千元，國民黨團提案指出，該計畫委託黑熊學院有豢養網軍和側翼等政治用途，因此減列六億四三五一萬兩千元。此外，銓敘部一般行政編列七五三三萬九千元，國民黨團不滿銓敘部對於立院三讀警察人員人事條例，指八成退休警會月領七．四萬元，但實際上只有○．五二％的人會領到，因此提案減列六七八○萬五千元。

監察院部分，一般行政業務費八九九一萬兩千元、議事業務一八五六萬兩千元、調查巡察業務一八三六萬六千元、國家人權業務一億七九三萬八千元，皆減到剩一千元。

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