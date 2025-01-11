柯文哲4人提抗告 高院最快今裁定

台北市前市長柯文哲等人涉京華城容積率案收賄、政治獻金假帳等案，台北地院本月二日更裁裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗等四人，皆羈押禁見三個月，沈、應、李先後提出抗告，柯文哲也在昨天委由律師至北院遞狀抗告。 （資料照）

2025/01/11 05:30

〔記者楊國文、溫于德／台北報導〕前台北市長柯文哲等人涉京華城容積率案收賄、政治獻金假帳等，台北地院本月二日更裁裁定柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗四人，皆羈押禁見三個月，沈、應、李先後提出抗告，柯文哲也在昨天委由律師至北院遞狀抗告，柯並於抗告狀中強調「橘子」許芷瑜（通緝中）並非共犯。

柯稱「橘子」非共犯 只是證人

高院昨以電腦分案組成合議庭審理，審判長兼受命法官黃翰義最快今日做出裁定。

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柯文哲四人涉京華城等案，經檢方二度抗告成功，北院本月二日第三次召開羈押庭，逆轉將柯四人羈押禁見。沈、李、應先後於本月三日、八日、九日提起抗告，柯直到昨天中午才提起抗告。

柯文哲在抗告狀指出，本案已連續四個月傳喚數百人次，甚至大規模傳喚金主、黨工幹部造成寒蟬效應，羈押是侵害人權最重的手段，請考量已有至少四個月的強制偵查，事證已經非常明確，並無再行羈押的原因與必要。

柯的貼身幕僚「橘子」許芷瑜潛逃出境，成為他遭法院羈押的關鍵因素之一。不過，柯卻淡化她的角色，抗告主張許女只是「愛玩的小孩子」，並非京華城案共犯，充其量只是證人，不會因此有串證疑慮，建請高院撤銷羈押裁定。

北院昨下午將柯等四人的抗告案相關卷證送抵高等法院，高院傍晚以電腦分案組成合議庭，原本審判長由曾判決北捷殺人案被告鄭捷死刑及承審遠雄集團趙藤雄行賄案的庭長劉嶽承擔任，受命法官是黃翰義、陪席法官古瑞君。高院後來發現劉嶽承近日請公假外出，臨時改由受命法官黃翰義兼任審判長，陪席法官除古之外，加入同庭的王耀興法官。

合議庭昨晚已開始閱卷，不過，考量柯等四人的抗告卷證相當多，須花費不少時間閱卷和審理，最快將於今天做出裁定。

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