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    首頁　>　政治

    司法節釘孤枝 民眾黨：抗議荒謬司法事件

    民眾黨秘書長周瑜修（左三）昨在民眾黨中央黨部舉行「111釘孤枝！萬人捍衛司法正義」行前記者會，號召支持者站上街頭，對抗綠色威權。 （記者劉信德攝）

    民眾黨秘書長周瑜修（左三）昨在民眾黨中央黨部舉行「111釘孤枝！萬人捍衛司法正義」行前記者會，號召支持者站上街頭，對抗綠色威權。 （記者劉信德攝）

    2025/01/11 05:30

    〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨今天舉行「一一一拒絕綠色威權，還我司法正義」集會活動，逾十位國民黨立委也表態將出席。民眾黨代理主席黃國昌對此表達感謝，強調民眾黨將安排適當時間，讓國民黨立委一起上台發表看法；民眾黨秘書長周榆修昨稱，已經有破萬人自主報名參加。

    周榆修：逾萬人自主報名

    周榆修表示，賴政府司法雙標，從民眾黨前主席柯文哲的司法案件，到通緝犯林秉文的「民主逃亡」、「民主發文」，以及北檢檢察官與新潮流大老吳乃仁共同出席低消六萬元餐敘，一件又一件創造司法驚喜，這些荒謬的司法事件，反映在「一一一釘孤枝」的集會上，讓自主報名人數逐漸飆升，目前已經破萬人。

    文宣部主任李頂立說，集會自今天中午十二時，先開公民講堂讓民眾上台表達訴求，一路延續到下午二時活動正式開始，屆時將有社會賢達、政界人士、國民黨團、民眾黨黨公職陸續宣講，下午五時卅分則是行動宣示及結尾。

    據了解，該活動預計有十三位國民黨立委出席，包含徐巧芯、廖偉翔、羅廷瑋、林沛祥、張智倫、林德福、廖先翔、張嘉郡、翁曉玲、許宇甄、陳菁徽、洪孟楷、吳宗憲。黃國昌對此表示，感謝國民黨主席朱立倫第一時間聲援及支持，至於朱立倫與秘書長黃健庭另有要公不克出席，民眾黨百分之百尊重，也會安排適當時間讓國民黨立委上台發表看法。

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