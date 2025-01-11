中共吸收滲透 嚴德發：軍人要有堅定愛國信念

退輔會主委嚴德發表示，面對中共與日俱增的威脅，我國軍人應堅定愛國信念，才能爭取話語權。（記者劉宇捷攝）

2025/01/11 05:30

勉勵退伍軍人飲水思源 莫做親痛仇快之事

〔記者方瑋立／台北報導〕中共持續加大對台威脅，亦積極吸收我現、退役軍人，意圖發展組織滲透我國國軍。退輔會主委嚴德發接受本報專訪時表示，面對中共與日俱增的威脅，我國軍人應堅定愛國信念，才能爭取話語權；他並勉勵退伍軍人要「飲水思源」，民主成果是前人犧牲奉獻換取，勿讓親痛仇快。

持續宣導 赴中務必遵守國安法等規範

中共近年藉由各式混合戰手段襲擾我國，並以多重管道吸收和拉攏我國現、退役軍人，意圖在台發展組織、滲透我國國軍，近期更傳有退役軍人組「復康聯盟黨」密謀引「十萬紅軍」入台，引起輿論譁然。

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對此，嚴德發接受本報專訪時表示，中共不斷擴張霸權、對我威脅與日俱增，是整個區域共同面臨的挑戰。社會各界對於維護自由民主、法治人權的社會要有共識，仰賴老榮民當年的犧牲奉獻，才能成就現在的自由民主與安樂生活。因此，他勉勵退伍軍人要「飲水思源」，能享受可貴的民主成果，是前人犧牲奉獻換取，莫做「親痛仇快的事情」。

嚴強調，退輔會持續向退伍軍人團體宣導，倘要赴中，務必把守對等尊嚴原則、遵守兩岸條例和國安法等規範，不要從事妨礙國家安全與利益的行為。他相信，絕大多數退伍軍人團體都能遵守規範。

嚴德發指出，未來退輔政策將從「尊嚴」、「出路」方面著手完善規劃，協助增加國防部招募志願軍人誘因，提升國防實力；並利用各種時機，不斷提醒各個退伍軍人組織，在赴中旅遊、探親，或從事各項民間交流活動時，需注意防範中共各項可能的滲透伎倆，強化退役軍人的國安意識。

對外交流 爭取拜會美退伍軍人事務部

此外，退輔會近年持續深化與美國三大退伍軍人協會交流，前年起更直接派員駐美，讓美台退伍軍人交流更加順暢。嚴德發細數，包括美國德州軍人公墓設立我國海外訓練殉職將士紀念碑、我國巨幅國旗在美國國殤日飄揚，前總統蔡英文為美國海外作戰退伍軍人協會年會開幕致詞等，都是雙方協調成功的案例，讓世界得以看見台灣，並獲得美國支持。

不過，中共屢次意圖搶奪話語權、阻斷我國對外交流管道，嚴德發認為，我國軍人須先建立愛國信念，才能在中共意圖爭奪我話語權時站得住腳。退輔會與美、日、歐退伍軍人團體互動，由於大家都當過軍人，且愛護國家、忠於國家與人民，並守護自由民主，就成為「共同核心價值和語言」。退輔會下一階段將爭取拜會美國退伍軍人事務部，爭取交流機會。

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