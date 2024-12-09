赴日與大阪維新會會談 林右昌：台灣有事 也是世界有事

民進黨秘書長林右昌偕立委郭國文、新北市議員山田摩衣等人於7日抵大阪，與十多位日本／大阪維新會核心人士閉門會談。（民進黨提供）

2024/12/09 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨昨發布新聞稿指出，黨秘書長林右昌七日抵大阪與日本／大阪維新之會核心人士閉門會談。林右昌指出，會中多人關切東亞安全議題，中國問題不只是台灣的問題，也是日本與世界共同的問題；台灣有事不只是日本有事，也是世界有事。台日之間可以發展更緊密的交流合作，所有民主國家要一起努力應對極權威脅。

民進黨指出，林右昌偕立委郭國文等人與包括眾議員東徹、和田有一朗、大阪府議會日華親善議員連盟前會長永野孝男等十多位日本／大阪維新之會核心人士進行閉門會談。林右昌表示，期待未來與維新之會建立定期互動機制，增進政黨交流與相互瞭解，他也要代表民進黨主席賴清德，感謝維新之會長期關注台海區域安全與支持台灣，台日之間不只是朋友，更像家人。

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針對會中高度關心東亞安全課題，林右昌表示，中俄機艦近年頻繁聯合軍演並進入東海、黃海、日本海與南海造成區域緊張，朝鮮軍隊甚至已出現在烏克蘭前線，中國機艦擾台更幾乎天天上演，世界與區域安全的挑戰已經難分彼此遠近。

此外，賴清德總統出訪太平洋友邦並過境美國夏威夷、關島，上週五返抵國門，國安單位評估，中國近期可能藉故發動新一輪對台軍演「聯合利劍Ｃ」。國安高層表示，侵略台灣是中國成就霸權的工具及手段，與總統是否出訪、是否與國際社會交流無關，台灣該強化防禦韌性、該與民主國家共同抵禦極權主義的威脅，都不會因中國的恐嚇而停止。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太計畫主任葛來儀也在Ｘ平台轉發賴總統出訪的貼文，肯定賴總統此次出訪太平洋友邦，凸顯台灣是重要盟友，並強調賴此次過境美國的夏威夷、關島符合往例，中國想藉此發動軍事演習，毫無正當性。

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