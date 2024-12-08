統戰樣板網紅陳柏源：中共出錢 要我邀網紅赴中

中國統戰樣板網紅、「中國老總」原唱陳柏源，揭露中國統戰部如何收買台灣網紅。（圖取自攝徒日記Fun TV YouTube頻道網頁youtube.com）

2024/12/08 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕反共網紅八炯六日推出「中國統戰紀錄片」，找來曾是中國統戰樣板網紅、「中國老總」原唱陳柏源，揭露中國統戰部如何收買台灣網紅。陳柏源出示手機聊天紀錄，中國台辦與統戰部也希望他邀請沒到過中國的台灣網紅與首來族，他們會提供資金。

陳柏源坦言，這些網紅收了錢，到了新疆，一定會說很OK，他也參加過這些活動，「國台辦派人來，請我們吃飯，帶我們去旅遊，我們去哪裡都有人帶，國台辦幹部名義上是希望確保安全，但實際上他是希望你不要亂跑」。

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影片中，陳柏源與中共黨媒福建「海峽導報」社長通話過程，陳柏源佯稱想介紹台灣年輕人到中國發展，對方表示都可做安排、提供採訪資源等，並稱能聯繫另一網紅鍾明軒。

鍾明軒遭點名 澄清沒收錢

鍾明軒日前到中國旅遊，指這趟旅程令他對中國改觀，除稱讚北京、上海市容壯觀發達，人民也比想像友善熱情，已遭質疑成為北京當局「大外宣」合作對象，八炯影片曝光後更被部分網友直指「說謊被抓包」。

對此，鍾明軒表示，「身為兩岸（免費）共享的中華美人之宣傳大使」，這身分聽起來好像很高端，實際上，旅遊影片就是自己掏錢拍的，結果現在有人完全不講求證據，「隨便往我頭上扣帽子，這世界到底要多瘋？」

六月曾發文揭露中國邀請台灣網紅免費旅遊拍片的台灣網紅波特王昨說，這完全呼應了他之前發文提醒的內容。他強調，中共會利用在台協力者來製造輿論攻擊民進黨，影響台灣政治環境，提供的素材方向還幫國民黨說話。台灣真的正在被中國滲透，而且到現在還有不少台灣網紅配合統戰並賤賣國格；感謝陳柏源願意「棄暗投明」，經歷過此事的當事人出來講這些非常有說服力。

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