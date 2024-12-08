為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    統戰樣板網紅陳柏源揭露： 中國收買台灣網紅滲透

    曾經是中國統戰樣板網紅、饒舌歌手陳柏源，揭露中國統戰部如何收買台灣網紅。（取自臉書）

    曾經是中國統戰樣板網紅、饒舌歌手陳柏源，揭露中國統戰部如何收買台灣網紅。（取自臉書）

    2024/12/08 05:30

    〔記者鍾麗華／台北報導〕反共網紅八炯六日推出「中國統戰紀錄片」，找來曾是中國統戰樣板網紅、「中國老總」原唱陳柏源，揭露中國統戰部如何收買台灣網紅，進而影響台灣；影片中意外揭露多名台灣網紅與中國台辦有過合作關係。對此，陸委會表示，倘有涉及違反相關法令，政府必將依法處理。

    中國台辦 與多名台灣網紅合作

    陳柏源指出，中國統戰對口單位會提供大量素材、新聞稿，包括國民黨洪秀柱與侯友宜，希望他寫成歌曲「炸台灣」，批評民進黨，進而影響台灣政治環境。

    陳柏源坦言，過去確實有做這些東西給他們，但他前往中國發展，不但沒拿到一分錢專利費，公司資源也被榨乾，員工全被挖走，就連合夥人、股東都拍視頻抹黑他，才發現中國原來這麼邪惡。他深刻認識到，兩岸在制度上有很大不同，是民主與權威的差別。

    影片中，陳柏源聯絡已歸化為中國籍的跆拳道教練李東憲，李曾在今年中國國慶日受邀至國家主席習近平的國宴晚會。陳柏源說，「他就是幫中國政府聯繫這些人，講我們有幾艘軍艦」，還親眼目睹李東憲做這些事情。

    陳柏源也聯絡先前帶蔣友青回寧波奉化「認祖歸宗」的網紅麥狗886，對方揭露寒國人、6yi7等台灣網紅與中國台辦有過合作關係。麥狗886坦言，現在台灣網紅舔共其實「沒賺什麼錢」，中國人也不太理台灣網紅，覺得只是來炒流量。

    陸委會表示，中共疑似與台灣特定網紅合作，要求配合中共操作，傳散詆毀台灣政府政策、對台統戰滲透等，政府都有掌握並持續密注相關情形。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播