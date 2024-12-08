統戰樣板網紅陳柏源揭露： 中國收買台灣網紅滲透

曾經是中國統戰樣板網紅、饒舌歌手陳柏源，揭露中國統戰部如何收買台灣網紅。（取自臉書）

2024/12/08 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕反共網紅八炯六日推出「中國統戰紀錄片」，找來曾是中國統戰樣板網紅、「中國老總」原唱陳柏源，揭露中國統戰部如何收買台灣網紅，進而影響台灣；影片中意外揭露多名台灣網紅與中國台辦有過合作關係。對此，陸委會表示，倘有涉及違反相關法令，政府必將依法處理。

中國台辦 與多名台灣網紅合作

陳柏源指出，中國統戰對口單位會提供大量素材、新聞稿，包括國民黨洪秀柱與侯友宜，希望他寫成歌曲「炸台灣」，批評民進黨，進而影響台灣政治環境。

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陳柏源坦言，過去確實有做這些東西給他們，但他前往中國發展，不但沒拿到一分錢專利費，公司資源也被榨乾，員工全被挖走，就連合夥人、股東都拍視頻抹黑他，才發現中國原來這麼邪惡。他深刻認識到，兩岸在制度上有很大不同，是民主與權威的差別。

影片中，陳柏源聯絡已歸化為中國籍的跆拳道教練李東憲，李曾在今年中國國慶日受邀至國家主席習近平的國宴晚會。陳柏源說，「他就是幫中國政府聯繫這些人，講我們有幾艘軍艦」，還親眼目睹李東憲做這些事情。

陳柏源也聯絡先前帶蔣友青回寧波奉化「認祖歸宗」的網紅麥狗886，對方揭露寒國人、6yi7等台灣網紅與中國台辦有過合作關係。麥狗886坦言，現在台灣網紅舔共其實「沒賺什麼錢」，中國人也不太理台灣網紅，覺得只是來炒流量。

陸委會表示，中共疑似與台灣特定網紅合作，要求配合中共操作，傳散詆毀台灣政府政策、對台統戰滲透等，政府都有掌握並持續密注相關情形。

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