司院首度表態 代理院長謝銘洋：同意權延宕 影響人民釋憲權利

司法院代理院長謝銘洋昨指出，立法院對大法官同意權的行使，直接影響人民及時獲得釋憲權利保障的機會。（記者楊國文攝）

2024/12/08 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕針對大法官人事同意權延宕多時、國民黨立委翁曉玲等人提案修改憲法訴訟法草案，引起不小爭議，司法院代理院長謝銘洋昨天首度公開表態指出，當前憲法法庭面臨的挑戰，眾所皆知，立法院對大法官同意權的行使，直接影響人民及時獲得釋憲權利保障的機會；目前在立院的憲法訴訟法修正案，將會對我國憲政體制帶來衝擊，期待務必審慎為之。

憲訴法修法 衝擊憲政體制

司法院昨天在法官學院舉辦大法官今年度學術研討會，主題為「憲法審查原則的回顧和展望」，包含「比例原則」、「平等原則」、「法律明確性原則」和「法律不溯及既往原則」等四個憲法審查的核心議題，除謝銘洋與大法官外，與會來賓包括前司院長賴浩敏、最高法院院長孟焄、前大法官黃虹霞等人。

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謝銘洋致詞指出，憲法賦予大法官解釋憲法的職權，大法官透過憲法審查制度以國家最高規範的視角，檢驗法律及各項國家公權力行使的合憲性，目的是為了保障人民基本權利，以及維護國家自由民主的憲政秩序。

謝銘洋表示，為因應未來科學的進步及全球化發展，例如AI智能科技的躍進、全球氣候變遷、原住民族或身心障礙者權益保障，乃至於跨國或跨境法律議題，將使這些憲法審查原則在相關憲法訴訟案件中的審理運用必須更加深入並賦予新的意義，依此來匡正國家法律及公權力行使的合憲性，這是新的課題，也是新的挑戰。

謝銘洋並特別指出，必須正視當前憲法法庭所面臨的挑戰。他表示，立法院對大法官同意權的行使，其延宕的結果不僅造成司法院人事正常運作的妨礙，更直接影響了包括人民在內的及時獲得釋憲權利保障的機會，目前在立法院的憲法訴訟法修正案，將會對我國憲政體制帶來衝擊，期待立院修法時，務必審慎為之。

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