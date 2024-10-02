教師主張罷傅崐萁遭「查水表」 全教總聲援

全教總昨開記者會聲援因主張罷免傅崐萁遭「查水表」的謝姓國小老師，痛批花蓮縣政府嚴重侵害言論自由。（記者林曉雲攝）

2024/10/02 05:30

教部︰避免教師遭不當濫訴

〔記者林曉雲、游太郎／綜合報導〕花蓮縣大禹國小老師謝家豪在下班時間，於社群媒體發表他個人對於罷免立法委員傅崐萁的政治主張，遭傅崐萁服務處投訴花蓮縣政府。全國教師工會總聯合會昨痛批花縣府「查水表」，學校明日將召開考核會審議，全案已嚴重侵害憲法保障公民言論自由權，以白色恐怖方式打壓教師，呼籲大禹國小全體考核委員堅守專業，勿屈從不當壓力。

教育部表示，地方政府應確實依法辦理，避免教師遭不當濫訴。

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花蓮縣教育處表示，接獲投訴因不清楚實情才函文請學校釐清，且調查並不等同處分，接獲投訴都採相同方式處理。

花縣教育處︰調查不等同處分

全教總理事長侯俊良表示，謝家豪既無不當管教、也無教學不力，只是在五月廿九日晚間，於社群媒體發表他個人對於罷免傅崐萁的政治主張，即遭花縣府以「民眾陳情」為由，直接要求學校依「教師成績考核辦法」論處，學校也因此召開考核會審議，完全是拿雞毛當令箭，箝制和打壓教師言論權和公民權。

侯俊良更痛批，花蓮縣府教育處代理處長翁書敏對「查水表教師」的行徑毫無悔意，反而對露出立委傅崐萁服務處的個資道歉，其為了向權貴輸誠，不惜踐踏教師人權，令教師團體心寒與不齒。

侯俊良表示，除了花縣府「處理」謝家豪外，駐區督學、玉里鎮長、玉溪農會總幹事都表達關切，全教總給予嚴厲譴責，也呼籲教育部必須正視校園濫訴，以具體作為制止各主管機關「有投訴必轉、小案大辦」的離譜行為。

翁書敏昨回應，教育處接獲類似投訴時，為釐清狀況，作法都是函轉學校調查，但調查並不等於處分，必須先由學校了解教師被投訴的行為，是否已影響到教學現場，再依實際情況決定是否依規定處分。

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