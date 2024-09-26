趕人口跌破250萬前？ 北市副秘書長張溫德升任副市長

台北市政府昨天公布第三名副市長，由副秘書長張溫德升任。（台北市政府提供）

2024/09/26 05:30

懸缺逾年 議員批怕被取消急就章 也解讀是為李四川出戰新北市長鋪路

〔記者蔡思培、何玉華、甘孟霖／台北報導〕台北市人口數在去年六月達二五○萬，依地方制度法可設第三名副市長，台北市長蔣萬安遲遲未公布人選，今年人口數逐月下滑，日前傳出近期可能再跌破二五○萬，市府昨終於公布第三名副市長由副秘書長張溫德升任，時機點挨批急就章，也因專業、經歷與副市長李四川有相似性，被認為是李四川「要去選舉了」；李四川表示，不要都從選舉角度出發，張溫德過去跟議會互動不錯，又具都計專業，可以分擔很多工作。

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專業相似 李四川︰可分擔很多工作

北市府昨公布張溫德升任副市長，副秘書長一職由研考會主委俞振華出任，研考會主委由副主委周德威代理，即起生效。張溫德是成功大學都市計畫研究所碩士，曾任內政部參事、國家住宅及都市更新中心執行長等職，具都市計畫專業、公務經歷完整，兼備中央與地方、台北與新北的治理經驗。

張溫德︰協助「未來之都」市政規劃

張溫德表示，新任務是一個莫大的責任跟挑戰，未來會跟兩位副市長做緊密縝密的分工合作；以協助「未來之都」的市政規劃，包含建構「創業家友善城市」與「人工智慧驅動的智慧城市」等目標。

林延鳳批蔣萬安 用人及人口政策失敗

第三副市長懸缺超過一年，二五○萬人口數近期可能不保，公布人選又與蔣萬安之前表態要找財經專長不符，民進黨議員林延鳳批評是「人口政策」和「用人決策」雙重失敗，可見蔣萬安用人毫無邏輯；民進黨議員簡舒培說，「李四川要去選舉了」，蔣萬安才急著找與李四川背景相似的第三位副市長。

游淑慧、秦慧珠︰蔣覓才陷困境

國民黨議員游淑慧表示，張溫德與李四川功能性太相近，難免給人急就章的感覺；國民黨議員秦慧珠認為，市府是提早因應國民黨徵調李四川參選新北市長時，還有一位可以頂住工務都計系統的大將。

游淑慧認為張溫德是專業的事務官，秦慧珠也說府內調升具有人事穩定的意義，但兩人都指出蔣萬安面臨人才進用範圍太小、難從外部找到好人才的困境。

市府︰議會即將開議 時機合適

市府發言人殷瑋表示，市政整體考量、適才適所是人事安排最重要的依據；宣布的時間點是考量在重大的市政活動後做宣布，日前剛結束訪美，接下來面對議會新的會期監督，這個時間點宣布人事安排，是一個合適的時機。

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