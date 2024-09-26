聯大總辯論 巴拉圭：挺台加入聯合國體系

聯合國大會於廿四日起舉行總辯論，我國友邦巴拉圭總統貝尼亞（右圖）致詞表示，堅定支持台灣成為聯合國體系不可或缺一員。友邦馬紹爾群島總統海妮（左圖）則在聯大「未來峰會」哹呼籲，讓台灣有意義地參與聯合國。（歐新社、美聯社）

2024/09/26 05:30

〔記者黃靖媗、陳昀／綜合報導〕第七十九屆聯合國大會於本月廿四日至廿八日及三十日舉行總辯論。我國友邦巴拉圭總統貝尼亞於美東時間廿四日在總辯論致詞表示，巴拉圭堅定支持台灣成為聯合國體系不可或缺一員，並強調「如果有一個國家應該成為聯合國體系的成員而尚未加入，那就是台灣」。

貝尼亞說，他們不僅要譴責排除台灣造成的不公，更要堅定地發聲示警國際社會注意其整體性所遭受的威脅，以及人民自決權受到的挑戰。貝尼亞也強調台海和平穩定的重要性，他指出，在現今充滿緊張且衝突經常波及其他國家的世界中，台海的正向、和平互動，對亞洲安全與全球穩定至關重要。

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馬紹爾群島總統、史瓦帝尼總理 聲援台灣

友邦馬紹爾群島總統海妮美東時間廿三日在本屆聯大「未來峰會」中表示，若要真正實現「不遺漏任何人」，就應讓台灣有意義地參與聯合國；友邦史瓦帝尼總理戴羅素強調，台灣對全球公衛、經濟發展、科技有重大貢獻，史瓦帝尼認為台灣必須被納入國際體系，呼籲接納台灣有意義參與國際組織。

Concordia峰會演說 賴籲支持民主台灣

另外，賴清德總統美東時間廿四日應邀在紐約非營利組織Concordia年度峰會發表錄影專題演說時指出，中國透過法律戰、扭曲歷史擴權，惡意扭曲聯合國大會第二七五八號決議，並與「一中原則」不當連結，宣稱台灣是中華人民共和國的一部分，感謝美國與「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）出面反對其錯誤解釋，希望能有更多國家一起支持民主台灣，讓民主的力量更強大。

賴清德表示，我們的目標是壯大台灣，以更強大的台灣促進全球的民主、和平與繁榮，衷心希望和民主國家攜手撐起「民主保護傘」，共同遏制威權主義的侵害，為全球的民主發展開啟新頁。

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