涉詐領數十萬元助理費 新北議員林銘仁列被告

民進黨籍新北市議員林銘仁涉嫌詐領數十萬元助理費，以被告身分約談林銘仁到案。（資料照）

2024/09/20 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕五連霸的民進黨籍新北市議員林銘仁涉嫌詐領數十萬元助理費，新北地檢署昨指揮新北市調查處搜索其服務處及住家等地，以被告身分約談林銘仁到案，並帶回九名相關人，朝貪污治罪條例、偽造文書等罪嫌偵辦。

據了解，檢調近期接獲檢舉，林銘仁涉嫌利用親友充當人頭，詐領助理補助費，不法所得達數十萬元。新北地檢署檢察官陳香君昨指揮新北市調查處，前往林銘仁的住處、服務處等七處執行搜索，並約談十名證人、被告，林銘仁被列為被告，檢調連夜訊問中。

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六十四歲的林銘仁是土城人，當選議員前，曾任職於土城市公所建設課，熟稔地方建設事務，其父是前台北縣議員林阿坤，從政近四十一年，家族地方人脈深厚。

林阿坤病逝後，林銘仁受民進黨徵召參選，二○○五年首度當選台北縣議員，台北縣改制為新北市後，林銘仁連續當選第一至三屆市議員，並於二○二二年成功連任，完成五連霸。林銘仁曾擔任新北市議會民進黨團副總召集人、新北市議會教育召集人。

林銘仁曾與遠雄弊案有淵源，二○一七年間，台北地檢署指揮廉政署搜索新北市府、議會，先後約談遠雄創辦人趙藤雄等六十六人，其中，林銘仁即以證人身分被帶回作證。當時林也於臉書上自清是協助調查的證人，未料這次卻涉捲入不法。

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