黃珊珊︰都計法授權北市有權自訂容積率

民眾黨立委黃珊珊昨召開記者會強調，「都市計畫法」本就授權台北市有權自己訂容積率。（記者田裕華攝）

2024/09/20 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，民眾黨立委黃珊珊昨召開記者會強調，「都市計畫法」本就授權台北市有權自己訂容積率，反問柯文哲是違反什麼法？黃昨晚再率領黨內四名北市議員於台北市黨部舉行客廳會，向支持者解釋京華城案爭議，捍衛柯清白。

律師駁 法院認定京華城要求提高容積尚屬無據

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律師黃帝穎則在臉書直言，就法律層面上，民眾黨拿不出任何法院判決書，來支持柯文哲可給京華城二十％自創容積獎勵。台北地院羈押禁見裁定書認為，柯圖利罪嫌重大、高達二百億元；台北高等行政法院也認定，京華城要求容積六七八％「尚屬無據」，判京華城敗訴，柯文哲竟然給到八四○％，當然違反判決意旨。

黃珊珊、立委林國成昨率領議員林珍羽、張志豪、陳宥丞、黃瀞瑩召開記者會。黃指出，依照「都市計畫法」廿四條規定，人民有權申請自行擬定或變更細部計畫，市府應將案件送交公開展覽與都委會審議，市府最高首長也無權刪改。

黃珊珊說，台北市府是以「台北市土地使用分區管制自治條例」規範法定容積，細部計畫則審議總容積率上限，非都更地區給容積獎勵，於法有據。

「透過細部計畫訂定容積獎勵，並非沒有前例。」黃珊珊舉郝市府任內案例，例如中泰賓館變成東方文華是依「都市計畫法」廿四條自提申請，提供住房優惠換容積二十五％；「台北好好看」計畫，騰出公園綠地可換樓地板容積；南港段三小段四十一地號，民國一○六年都委會給容積獎勵十％，盼引進策略性產業等。

黃珊珊強調，京華城不是都更，是都市計畫，「都市計畫法」第三十九、八十五條，本就授權台北市有權自己訂容積率、容積獎勵，所以柯文哲是違反什麼法？容積獎勵在細部計畫中，是台北市的「通案」，因此京華城案不是唯一、也不會是未來的唯一，公務員也是依法行政，沒有人明知違法而故意做違法的事。

黃帝穎質疑，高等法院撤銷柯文哲無保裁定書，認定柯積極介入京華城案；監察院則糾正柯市府，認為京華城案欠缺法令依據下，創設基準容積率上限五六○％計算外加最高二十％的容積獎勵，已逾越該細部計畫上位法規，有重大違失。

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