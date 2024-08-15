涉貪98萬元助理費 金門前縣議員陳滄江起訴

無黨籍金門縣前議員陳滄江涉及貪污助理費九十八萬多元案，昨被提起公訴。（資料照）

2024/08/15 05:30

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署主任檢察官施家榮、檢察官郭宇倢指揮偵辦無黨籍金門縣前議員陳滄江涉及貪污助理費九十八萬多元案，昨天偵查終結，將陳滄江父子與親戚金姓女子三人依貪污治罪條例中公務員利用職務詐取財物、刑法使公務員登載不實、洗錢防制法等罪嫌提起公訴。

對於被檢方指控利用「人頭助理」詐領助理費，陳滄江澄清說，當初沒有直接找兒子擔任助理，是他愛面子、顧及社會觀感，便宜行事所致，但兒子就是實際上的助理，款項匯入兒子的帳號，絕無詐領。

請繼續往下閱讀...

檢方表示，陳滄江與兒子、金姓女子共謀，金女在陳滄江擔任議員期間是「人頭助理」，金女再將收受的公費助理補助費帳戶交給陳滄江的兒子持用，陳子收受助理補助費後再轉存其他帳戶，共詐得九十八萬八千餘元。

檢方查出，金女在二○一○年八月至二○一三年七月，實際任職於台中市某旅宿業，二○一三年八月至二○一四年八月都待在日本，客觀上顯然無法擔任金門縣議員助理的工作。

對於被檢方起訴，陳滄江說，他從二○一九年起不當議員，仍自費二百多萬元聘任助理，為了推動金廈大橋，去年底將原有的洪姓執行長回聘服務處也自付二十餘萬元，「如果我要Ａ助理費，需要如此嗎？」雖然已非議員，但對地方運動、社團等捐助，二十多年就達二千多萬元，他問心無愧，很遺憾檢方未詳查對他有利的證據，將在法院力爭清白。

他表示，檢調人員今年三月搜索查扣他兒子的電腦硬碟，內有多達四三二部文宣影片、五百多件文宣製作原稿，這些稿件都陸續在他擔任縣議員時期上傳YouTube，證明他的兒子實際執行議員助理事務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法