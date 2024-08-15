前北市副市長彭振聲遭境管 民進黨質疑柯：如何置身事外？

前台北市副市長、前都委會主委彭振聲因京華城案遭境管，台北市議員簡舒培（左起）、民進黨發言人吳崢、律師陳又新昨開記者會，質疑「長官」柯文哲如何置身事外？要柯負起責任說清楚。（記者林正堃攝）

2024/08/15 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲因京華城案及北士科案，被控涉嫌圖利，台北地檢署十二日以被告身分傳喚前台北市副市長、前都委會主委彭振聲，訊後諭令限制出境、出海及住居。民進黨發言人吳崢、台北市議員簡舒培、律師陳又新昨開記者會，質疑「長官」柯文哲如何置身事外？要柯負起責任說清楚；律師也評估柯將是下一波檢調調查對象。

律師陳又新評估 柯將是下波調查對象

吳崢指出，柯文哲在台北市長任內，創下史無前例、讓不具都更資格的改建案，取得暴增為八四○％容積，甚至違法自行創設容積獎勵，送給威京集團超過五千坪樓地板，明顯已涉圖利。彭振聲指辦理京華城案是出自於最高行政首長的裁量權，亦即指示完全來自柯文哲，如今彭涉嫌重大，柯如何置身事外？

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簡舒培表示，偵辦進度已逐漸觸及當時最高行政首長柯文哲，京華城案是柯文哲接受陳情後轉都發局交辦，並親簽核定讓都發局將京華城爭取容積案送都委會研議，也是柯文哲蓋章核定決行由民間機關提送的都市計畫變更案，讓京華城得準用都更容積獎勵，難道柯至今還是不出面回應嗎？

陳又新指出，京華城案不是都市更新，柯也不能主張擁有裁量權，逕自將容積率從五六○％提高到八四○％，這是違反台北高等行政法院「不可再有其他擴張容積獎勵」的判決，柯日前嗆「對啦圖利，哪個地方不合法？」但看來完全違法；陳又新認為，此案很大機率會起訴，不知彭振聲配合辦案到什麼程度，評估下一步應該就輪到柯文哲被調查。

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