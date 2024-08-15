石破茂：每個日本政權對台立場不變

日本下任首相熱門人選石破茂（中）率團訪台，他強調雖然日本將進行政權輪替，但每個政權的對台基本立場皆不變。（記者叢昌瑾攝）

2024/08/15 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕日本執政黨自民黨九月將舉行總裁（黨主席）選舉，下任首相熱門人選石破茂特別在選舉前夕率團訪台。石破茂昨表示，此行與台方討論如何確保地區和平穩定、如何提升嚇阻力等議題，並希望提高雙方會見的頻率；他也強調，雖然日本將進行政權輪替，但每個政權的對台基本立場皆不變。

由日本前防衛大臣石破茂、中谷元，前外務大臣前原誠司、前防衛副大臣長島昭久、渡邊周及前首相輔佐官北神圭朗等六位眾議員組成的「思考日本安全保障議員之會」訪團，十二日起訪台三天，訪團昨與外交部長林佳龍午宴後，於外交部一樓發表談話並接受媒體聯訪。

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石破茂表示，訪團此行與賴清德總統、蕭美琴副總統等許多人士進行會見與意見交流，這次訪台非常有意義，雖然沒有具體結論，但討論了如何確保地區和平穩定、如何提升嚇阻力等議題。

石破茂也說，訪團與台灣方面達成共識，盼能提高雙方會見的頻率，以幾個月一次為單位；針對媒體詢問自民黨未來與台交流的最高層級為何？石破茂說明，會是自民黨幹事長以下層級，並指出，未擔任政府要職的有責任人士，應負責與台交流，目前自民黨是由青年局負責。

談及台日關係是否需要立法規範，石破茂認為，台日之間不需要有相關立法作為，但他願意針對相關立法主張進行討論。

訪團共同團長、前原誠司表示，他們原先有些擔心賴總統比較有「獨立」的思考傾向，但是賴向他們明確表示，願意維持現狀，且願意提升嚇阻力、軍事力量，維持地區和平穩定，並與共享自由、民主、基本人權等共同價值觀的國家配合，與訪團的立場一致。

中谷元表示，近年來中國飛彈數量及核武器數量，據說有逾百個，對日本造成威脅，有必要透過核嚇阻力取得平衡；在海上安全方面，他們也不容許用力量改變現狀的作為，應透過各國維護地區和平穩定的共同認知，進行合作。

立憲民主黨眾議員渡邊周與無黨籍眾議員北神圭朗皆表示，日本在野黨對台的立場與執政黨相同，為了維繫印太關係穩定，台日關係一定要提升。渡邊周強調，看到如今非民主的中國，不應重複香港的悲劇，盼能進一步提升台日之間的心靈紐帶。

林佳龍於午宴對日本九州震災表達關心，並感謝日本首相岸田文雄對台灣立場的堅定支持。

此外，石破茂昨在社群平台Ｘ發布訊息說，他與前總統蔡英文會面，並附上兩人的合照。長島昭久也發文說，這次和蔡英文會面，對於蔡不向來自中國的各種壓力屈服，守護台海和平安全，表達最誠摯地慰勞之意。

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