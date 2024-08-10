為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

柯文哲被指與威京集團關係密切 民眾黨：勿胡亂臆測

由民眾黨主席柯文哲擔任理事長的「台灣新故鄉智庫協會」，其中協會監事葛樹人同時也是威京集團旗下中華工程的獨立董事，遭外界質疑柯與威京關係密切。民眾黨發言人戴于文昨表示，民眾黨借重葛對媒體改革議題政策建議，從頭到尾都跟威京集團沒有關係，盼外界不要胡亂臆測。（資料照）

由民眾黨主席柯文哲擔任理事長的「台灣新故鄉智庫協會」，其中協會監事葛樹人同時也是威京集團旗下中華工程的獨立董事，遭外界質疑柯與威京關係密切。民眾黨發言人戴于文昨表示，民眾黨借重葛對媒體改革議題政策建議，從頭到尾都跟威京集團沒有關係，盼外界不要胡亂臆測。（資料照）

2024/08/10 05:30

〔記者李文馨、陳永吉／台北報導〕京華城案風波再起，由民眾黨主席柯文哲擔任理事長的「台灣新故鄉智庫協會」，其中協會監事葛樹人同時也是威京集團旗下中華工程的獨立董事，遭外界質疑柯與威京關係密切。民眾黨發言人戴于文昨表示，民眾黨借重葛在媒體界的資歷，對媒體改革議題提供政策建議，從頭到尾都跟威京集團沒有關係，盼外界不要胡亂臆測。

柯智庫監事、中工獨董 葛樹人：沒介入京華城案

柯文哲於台北市長任內提高京華城土地容積率被疑圖利威京集團；威京則指容積率取得過程一切合法。台北市工務局長黃一平在柯市府時代擔任都發局長，先前也曾擔任威京集團旗下中華工程公司董事長特助，外界質疑柯與威京集團的關係密切。

對此，黃一平五日已發聲明，指他在二○二○年八月至二○二一年一月擔任中工董事長朱蕙蘭的特助，京華城案容積調整過程都是在他回任北市府前，他從未涉該案處理。

葛樹人昨也表示，雖然中工與威京是同一個集團，但兩邊各有團隊，他不方便、也不想去介入，實際上也沒有介入京華城一案；對於媒體指稱他於二○一八、二○一九年公開說明京華城一案，他沒有印象。

葛樹人說，當初是因為亞太影展鬧雙包，跟柯文哲的北市府開始接觸，在接觸的過程中，他發現柯文哲非常勤政，後來被邀請進入柯的國政顧問團，但是整個國政顧問團有上百人，單一個人的建議就會被全盤接受嗎？

至於出任柯文哲擔任法人代表的「台灣新故鄉智庫協會」監事，葛樹人強調，他除了擔任中工獨董、也是力麒獨董，還是世新大學教授，協會是他個人參加、與工作無關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
民眾黨召募訊息進暨大 學生批滲透校園
2024/08/10 05:30

民眾黨召募訊息進暨大 學生批滲透校園
「柯陣營用時樂名義作假帳」王定宇：簽證會計師端木正
2024/08/10 05:30

「柯陣營用時樂名義作假帳」王定宇：簽證會計師端木正

百年幽魂來帶路！威士忌迷必訪 神祕紅色大門限定開啟
京華城案》游淑慧：有都委會委員堅決反對 不再續聘
2024/08/10 05:30

京華城案》游淑慧：有都委會委員堅決反對 不再續聘
開人頭公司 法界：陳佩琪涉違公務員服務法
2024/08/10 05:30

開人頭公司 法界：陳佩琪涉違公務員服務法

台灣大哥大 《Road to Champions 無懼之路》紀實片感動上映
京華城案 議員：官員坦承「長官交代盡速辦理」
2024/08/10 05:30

京華城案 議員：官員坦承「長官交代盡速辦理」
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播