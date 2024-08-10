柯文哲被指與威京集團關係密切 民眾黨：勿胡亂臆測

由民眾黨主席柯文哲擔任理事長的「台灣新故鄉智庫協會」，其中協會監事葛樹人同時也是威京集團旗下中華工程的獨立董事，遭外界質疑柯與威京關係密切。民眾黨發言人戴于文昨表示，民眾黨借重葛對媒體改革議題政策建議，從頭到尾都跟威京集團沒有關係，盼外界不要胡亂臆測。（資料照）

2024/08/10 05:30

〔記者李文馨、陳永吉／台北報導〕京華城案風波再起，由民眾黨主席柯文哲擔任理事長的「台灣新故鄉智庫協會」，其中協會監事葛樹人同時也是威京集團旗下中華工程的獨立董事，遭外界質疑柯與威京關係密切。民眾黨發言人戴于文昨表示，民眾黨借重葛在媒體界的資歷，對媒體改革議題提供政策建議，從頭到尾都跟威京集團沒有關係，盼外界不要胡亂臆測。

柯智庫監事、中工獨董 葛樹人：沒介入京華城案

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柯文哲於台北市長任內提高京華城土地容積率被疑圖利威京集團；威京則指容積率取得過程一切合法。台北市工務局長黃一平在柯市府時代擔任都發局長，先前也曾擔任威京集團旗下中華工程公司董事長特助，外界質疑柯與威京集團的關係密切。

對此，黃一平五日已發聲明，指他在二○二○年八月至二○二一年一月擔任中工董事長朱蕙蘭的特助，京華城案容積調整過程都是在他回任北市府前，他從未涉該案處理。

葛樹人昨也表示，雖然中工與威京是同一個集團，但兩邊各有團隊，他不方便、也不想去介入，實際上也沒有介入京華城一案；對於媒體指稱他於二○一八、二○一九年公開說明京華城一案，他沒有印象。

葛樹人說，當初是因為亞太影展鬧雙包，跟柯文哲的北市府開始接觸，在接觸的過程中，他發現柯文哲非常勤政，後來被邀請進入柯的國政顧問團，但是整個國政顧問團有上百人，單一個人的建議就會被全盤接受嗎？

至於出任柯文哲擔任法人代表的「台灣新故鄉智庫協會」監事，葛樹人強調，他除了擔任中工獨董、也是力麒獨董，還是世新大學教授，協會是他個人參加、與工作無關。

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