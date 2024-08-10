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京華城案》游淑慧：有都委會委員堅決反對 不再續聘

前台北市長柯文哲任內將京華城土地容積率提高至八四○％，有圖利之嫌。台北市議會京華城案專案調查小組召集人、國民黨議員游淑慧表示，從提案、成案到審案都有柯市府介入協助的身影，才能關關難過卻關關過，當時引來府外學者的不滿。（資料照）

前台北市長柯文哲任內將京華城土地容積率提高至八四○％，有圖利之嫌。台北市議會京華城案專案調查小組召集人、國民黨議員游淑慧表示，從提案、成案到審案都有柯市府介入協助的身影，才能關關難過卻關關過，當時引來府外學者的不滿。（資料照）

2024/08/10 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲任內將京華城土地容積率提高至八四○％，有圖利之嫌。台北市議會京華城案專案調查小組召集人、國民黨議員游淑慧表示，從提案、成案到審案都有柯市府介入協助的身影，才能關關難過卻關關過，當時引來府外學者的不滿，其中都委會委員曾光宗第一個發言，並堅決反對申請人所提出來的方案，不過曾後來並未被市府續聘。

提出質疑不只一人

游淑慧解釋，京華城容積案表面是業者依「都市計畫法」第廿四條自提的計畫，然而從提案、成案到審案都有柯市府介入協助的身影，最後才能通過。

游質疑，本來應是把關人的都發局官員、都委會委員，卻變成專案輔導者，都委會在二○二○年十二月廿四日的會議紀錄，明示申請者的提案是跟市府研議而來，無疑告訴委員「這個提案是跟市府討論過，OK的」。

游轉述曾光宗於都委會說的話，包含質疑申請單位沒正本清源提出規劃構想，卻希望市府開無限期的空白支票，讓申請單位自己填樓地板面積，心態很不對，因此堅決反對申請人所提出來的方案；申請單位說明沒辦法適用台北市現有獎勵規定的理由，竟是因做不到，還要求市府給予容積獎勵，但為何市府要給？

游淑慧表示，提出質疑的都委會委員不只一位，但都沒被尊重，如今柯文哲推到都委會共識決，這叫「吃豆腐共識」。

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