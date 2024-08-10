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首頁　>　政治

民眾黨召募訊息進暨大 學生批滲透校園

暨大公行系學會IG限動，轉貼台灣民眾黨青年部召募政治幕僚實習的訊息。（圖擷自暨大公行系學會IG限動）

暨大公行系學會IG限動，轉貼台灣民眾黨青年部召募政治幕僚實習的訊息。（圖擷自暨大公行系學會IG限動）

2024/08/10 05:30

公行系學會限動轉發 民眾黨：屬公開活動

〔記者陳鳳麗、李文馨／綜合報導〕國立暨南國際大學公共行政與政策學系的IG限時動態，昨轉發台灣民眾黨青年部召募幕僚實習訊息，一小時實習津貼一百九十元（含勞健保），有學生發現後熱議，批評此舉是政黨想滲透校園。校方表示，這是系學會小編轉貼資訊，校方並未介入，但會告知政黨訊息較敏感，請其以後不要再貼政黨資訊。

民眾黨青年部主任劉昱鴻回應，他們是公開將相關資訊寄信給各大專院校，歡迎學生報名參加活動，並非私下、用其他方式探詢；且東吳大學及文化大學在實習生計畫開始之前，就已主動詢問相關資訊。

該則限動訊息轉發自民眾黨青年部，內容主要是指該黨積極鼓勵青年參與公共事務，青年部要召募政治幕僚實習，到該黨中央黨部、立委及縣市議員辦公室實習，每週實習兩天半，每日以八小時為上限，每月上限八十小時，一小時實習津貼一百九十元（含勞健保），訊息中有報名網址、民眾黨電子信箱和青年部電話。

該則限動引發學生討論，有學生認為民眾黨要召募幕僚實習就在黨部網站公布，過去都沒有政黨到大學系學會張貼類似訊息，民眾黨不只有小草證，現在還大剌剌地進入校園，下一步難道要幫忙召募黨員？

依照「教育基本法」規定，學校不得為特定政治團體從事宣傳，暨大身為國立大學，理應嚴守行政中立。

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