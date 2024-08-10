京華城案 議員：官員坦承「長官交代盡速辦理」

前台北市長柯文哲任內提高京華城土地容積率遭疑圖利，台北市議會京華城案專案調查小組召集人、國民黨議員游淑慧昨統整柯文哲「指揮」京華城案的證據，包含一紙陳情信處理交辦單、兩份容積關鍵公文親簽、三次會議指示協助，甚至有市府官員坦承，此案沒事先評估，因長官交代盡速辦理。（資料照）

2024/08/10 05:30

統整「柯文哲指揮證據」一個交辦單、兩份親簽公文、三次會議指示

〔記者楊心慧、甘孟霖／台北報導〕前台北市長柯文哲任內提高京華城土地容積率遭疑圖利，台北市議會京華城案專案調查小組召集人、國民黨議員游淑慧昨統整柯文哲「指揮」京華城案的證據，包含一紙陳情信處理交辦單、兩份容積關鍵公文親簽、三次會議指示協助，甚至有市府官員坦承，此案沒事先評估，因長官交代盡速辦理。

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台北市長蔣萬安昨表示，全力配合檢方調查京華城案，市府立場就是希望查明真相、毋枉毋縱。

府外異議委員被忽略 府內官員集體噤聲

游淑慧指出，調查小組閱覽十幾冊厚厚文件紀錄，發現幾個詭異之處，包含府外委員有意見不在少數卻被忽略、府內官員集體噤聲、柯文哲對於單一財團個案參與太多。

游淑慧認為，不只有柯文哲先前辯稱的轉送陳情信，也不只之前有議員發現兩份關鍵公文的親簽，其實更有三次會議中，柯文哲親自指示；如二○二○年三月十日裁示京華城容積率疑義，請陳情人將訴求方案函送到都發局，為此案跳過正常程序、進入都委會研議的關鍵指示。

柯文哲二○二一年四月廿一日裁示都發局擔任PM（專案經理），京華城送件後盡速積極協助辦理。游質疑，當京華城自提容積獎勵案進都委會討論後，引發多位府外委員質疑，當時的副市長彭振聲只好先將本案另行成立專家會議、單獨拉出討論。在二○二一年三月十八日專家會議中，續有多位委員質疑，柯仍不理會，在四月廿一日繼續加碼指示。

柯市府二○二一年七月一日再協助召開第二次專案小組會議。游淑慧指出，會中府外委員仍持續針對公益性、對價性的合理化提出質疑；柯文哲二○二一年八月十日裁示，彭副市長擔任PM，業主提送資料及相關說明後，協助盡速提都委會大會審議，並依委員會審議結果辦理。

都委會二○二一年九月九日火速通過京華城所提的廿％百億容獎案。游淑慧表示，她曾問市府官員，對於換取京華城容積獎勵的承諾義務，當時有沒有事先評估？市府官員坦承沒有，只因長官交代盡速辦理。她批評柯文哲如今不認親批公文、親裁指示，叫做無賴強拗。

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