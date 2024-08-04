罷免案升溫 拆樑、固樑團體舉牌互嗆

國民黨主席朱立倫昨日到基隆挺基隆市長謝國樑，兩人並走訪仁愛市場推廣基隆美食。 （記者陳逸寬攝）

2024/08/04 05:30

〔記者羅國嘉／基隆報導〕國民黨主席朱立倫昨日到基隆挺基隆市長謝國樑，固樑和拆樑團體都現身舉牌，固樑團體批罷免團體「違法跟蹤騷擾」；拆樑團體反譏謝「敗家．亂花錢」，火藥味濃厚，不過警方將雙方人馬隔開並沒有衝突。

朱訪基隆挺謝 批罷免製造對立

朱立倫昨日走訪基隆仁愛市場，力挺身陷罷免案的謝國樑，由於原集合地點在民進黨基隆市議長童子瑋家旁邊，童自認被霸凌。對此，朱立倫表示，其實每次來仁愛市場，有媒體訪問時大概就在原來那個點，既然議長有意見，他們就換地點。

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朱立倫表示，這場罷免就是政治操作，特定人士用仇恨、負面的力量撕裂基隆，批民進黨用罷免製造仇恨、對立，一定會引起民眾的反感。

謝國樑則表示，這兩天看到有人對他跟蹤、騷擾，愈來愈多人格攻擊，呼籲所有團體用理性和平方式來表達自身訴求，不要把仇恨建築在基隆這個有愛的城市上。

山海公民拆樑行動發言人林茵茵指出，謝國樑指遭跟騷，是拆樑支持者自發性行為。罷免團隊一向恪守法律，極力避免令民眾觀感不佳行為。反觀固樑團隊肉搜、騷擾罷免志工、查水表，且鋪天蓋地的做廣告行銷，不針對市政爭議說明，才是操作政治對立。謝應反思是什麼讓市民即使在無人號召的情況下，仍堅持站出來表達對市政的不滿。

議員：挑起對立 從來不是民進黨

市議員施偉政也說，挑起對立的從來就不是民進黨，從山海公民發動罷免市長，基隆市國民黨市黨部主委為了推動政黨對立，無端指公民團體是民進黨側翼，甚至揚言要罷免議長；朱立倫來基隆站台，選擇議長家門旁，難免不讓人聯想國民黨處處針對議長。

國民黨主席朱立倫昨與基隆市長謝國樑走訪基隆仁愛市場，罷樑與固樑團體都到場舉牌表達訴求，火藥味濃厚。（記者陳逸寬攝）

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