還原與彭振聲談京華城案始末》簡舒培嗆柯文哲：來議會直球對決 別當俗辣

京華城案爭議不斷，台北市議員簡舒培昨呼籲前台北市長柯文哲到議會「直球對決」，向市民清楚交代決策過程。（記者楊心慧攝）

2024/08/04 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市議員簡舒培前天還原與前台北市副市長彭振聲的對話，指彭向她證實前台北市長柯文哲親自簽核京華城準用都更獎勵，但有媒體報導彭稱對話被「加油添醋」，簡強調她所講的內容都是彭所說，呼籲柯到台北市議會「直球對決」；台北市議會京華城專案調查小組召集人游淑慧則批本案明明是柯交辦，「沒良心又沒擔當」。

簡舒培籲彭振聲 出面說明清楚

簡舒培昨於市議會受訪表示，彭振聲於七月時傳簡訊給她，說願接受調查小組訪查，她也針對京華城疑點，包含前市長郝龍斌拒絕給京華城容積，為何柯文哲卻給等疑點詢問。

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彭振聲當時則回答她，由於京華城給予容積獎勵廿％是自創，他認為此事應由「最高行政首長」的行政裁量處理，所以當時就交由柯文哲簽。簡說，如今彭表示沒提「京華城案由柯文哲自己簽」，卻坦言「最高首長的行政裁量」，她認為這句話就等於是說「柯文哲決定」，彭只是玩文字遊戲，呼籲彭應出面說明清楚。記者昨致電給彭振聲手機未接通，至截稿前未取得聯繫。

簡舒培認為，彭振聲可能是受到「妖魔鬼怪」施壓，才會在吐露實情後又匆忙玩文字遊戲，隔空向柯表忠保護自己，希望柯還有良知，別當這個妖魔鬼怪，也呼籲柯應跟市民清楚交代決策過程，應到北市議會直球對決，別躲起來當俗辣。

游淑慧：柯交辦不認帳 沒良心沒擔當

除了簡舒培，國民黨籍台北市議會京華城專案調查小組召集人游淑慧昨也說明調查關鍵疑點。

游指出，當時京華城案並非由程序收件評估，本來排不進都市計畫委員會，因市長交辦才排入，如今柯文哲卻拿程序和公務員來背書、擋責，根本沒良心又沒擔當，闖完禍不認帳，明明是柯交辦，才讓公務員必須碰他們一直抗拒的案子。

「沒有柯文哲的指示，就沒有後續彭振聲和前都發局長黃景茂的執行，案子也送不進都市計畫委員會審查！」

游淑慧表示，過去都發局和京華城交手已長達十年以上，歷經監察院糾正、都審審查、行政法院的行政訴訟等，都發局都是堅守立場，直到柯文哲介入、收案、交辦後，後續多次的都審會議、內部會議，公務員突然就棄守。

她表示，京華城案已不是政策討論案，地方首長這樣大開方便之門、任意引用法條給予容積獎勵，到底是權限還是圖利？司法可以判斷、社會大眾也能公斷。

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