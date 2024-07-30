中方不再堅持「惡性撞船」 改成「突發碰撞」 中國快艇翻覆案 兩岸今簽署協商共識

中國快艇在金門海域翻覆案善後協商，中方代表泉州市台辦副主任李朝暉（前）等人，昨由金門紅十字會會長洪國正（右）陪同前往碼頭通關。 （記者吳正庭攝）

2024/07/30 05:30

〔記者陳鈺馥、吳正庭／綜合報導〕中國快艇今年二月在金門海域翻覆，船上兩名船員不幸罹難，遺體至今未送還中國，兩岸商定今日在金門金湖飯店續行善後協商。據了解，陸委會副主委梁文傑昨晚已前往金門，預定前往上香致意；若協商順利達成共識，中國船員遺體和船隻，當天將送回中國。

傳給付兩罹難船員各600萬元

在協商部分，兩岸代表將簽署一份協商共識，內容主要有五點，包含事件原委情況描述、賠償金額、致歉方式等。中共有釋出善意，不再堅持此事是「惡性撞船事件」，將改成「突發」碰撞事件。

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消息來源透露，給付兩死亡船員家屬撫慰金額，大約是每人新台幣六百萬元。對此，我方的海巡署副署長謝慶欽低調不回應、不證實。

中方代表團及家屬昨天下午搭乘小三通自福建抵達金門，我方由謝慶欽在碼頭迎接。泉州港澳台辦副主任李朝暉表示，這次應海巡部門要求來善後，「希望台灣與我相向而行」。 對此，梁文傑昨晚回應，「我們一直抱著這樣的心態在處理這個問題」。

中方協商代表分別為李朝暉、海協會協調處長許偉偉、晉江市紅十字會秘書長曹榮山、兼任晉江紅會顧問的圍頭鎮長莊東航，以及兩罹難者家屬共六人。台方協商代表有陸委會法政處長周鳴瑞、海基會代表等人；因中方來台層級不高，在正式協商的現場，梁文傑等官方代表並不會參與，而是預定前往金門殯葬所參加公祭。

雙方預定今上午九點在金湖飯店舉行閉門會議，約十點半由陸委會對外說明內容，接著於金門殯儀館舉行公祭，將兩名船員遺體移靈至料羅碼頭上船，再由我方巡防艇引導中方負責載運遺體的船隻離開。

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