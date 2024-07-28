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學者：李登輝兩國論 奠基兩岸互不隸屬

國史館與李登輝基金會昨舉辦「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會，國史館長陳儀深主持。（記者叢昌瑾攝）

國史館與李登輝基金會昨舉辦「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會，國史館長陳儀深主持。（記者叢昌瑾攝）

2024/07/28 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕國史館與李登輝基金會昨舉辦「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會，中研院社會學研究所兼任研究員蕭新煌演講指出，已故前總統李登輝在台灣民主化扮演關鍵性角色，促成「中華民國台灣化」與總統直選的政治體制大轉型；李另外對兩岸提出「特殊的國與國關係」，成日後兩岸「互不隸屬」主張的立論基礎。

蕭新煌表示，兩岸關鍵時刻是一九九九年，李登輝藉「德國之聲」訪問，向全世界宣告兩岸關係是「特殊的國與國關係」，即之後簡稱的「兩國論」。儘管李登輝事後對「兩國論」說法不甚滿足，卻成為日後前總統陳水扁的「一邊一國」論，以及前總統蔡英文與現任總統賴清德的兩岸「互不隸屬」立論基礎。

國史館與李登輝基金會昨起舉辦為期二日「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會，邀國內外學者發表論文。國史館長陳儀深致詞指出，「虎口」主要指國民黨和黨國體制，但他認為李前總統所領導的台灣或中華民國，面臨中共的軟硬威脅，也宛若身處虎口。

李登輝基金會執行長、淡大歷史學系助理教授鄭睦群發表論文說，李登輝卸任總統後，為剛創黨的台灣團結聯盟「實質領袖」，很多重大決策是李交辦。因此台聯當年首次國會參與，其實直接展現了李登輝的意志，其中第一個就是「反對八吋晶圓赴中設廠」。

反對八吋晶圓廠赴中

如今才有「護國神山」

鄭指出，台積電今天被廣稱為「護國神山」，但當時氛圍是大家都想赴中，民進黨也寧可開放，但有違李登輝任內「戒急用忍」的施政方針，因此他下令台聯一定要結合台灣教授協會等民主派政團，去施壓民進黨政府，目標即十二吋晶圓仍未大規模量產前，不能貿然開放八吋晶圓赴中。時任陸委會主委蔡英文受台積電請託多次與台聯接觸溝通，最後民進黨與台聯才達成協議擋下八吋晶圓赴中。他強調，若無李登輝搭配台聯當年在政局上的衝撞，恐怕現今「護國神山」的情況將完全不一樣。

至於原規劃在台大校本部農學院成立的「李登輝圖書文物紀念館」，李登輝之女李安妮昨說，紀念館將改為與政府合作發展，落腳故鄉淡水，而文物館本身並非如中正紀念堂是供人膜拜用，而將邀請社會各界參與，分別用自己的收藏、經驗，策畫「我和李登輝的故事」展覽。

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