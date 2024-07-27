《顏寬恒涉貪 一審被判刑》綠議員盼速審定讞 還地方乾淨立委

2024/07/27 05:30

〔記者蘇孟娟、張軒哲、黃旭磊／台中報導〕國民黨立委顏寬恒涉貪一審被判刑，民進黨在地議員曾威及楊典忠均指出，地方對選出「貪汙立委」超憤慨，因顏揚言上訴，勢將無法全心服務地方，盼加速司法期程定讞，還地方乾淨立委；國民黨議員吳瓊華指出，顏寬恒地方服務深入，地方對他多有肯定，相信他會找到有力證據讓司法還清白。

楊典忠指出，近期司法檢調不分藍綠白的行動，有助建立民眾對司法公平性的信心，顏案紛擾多時，地方對被諷選出「貪汙立委」極憤慨，希望速審速決展現新政府的改革魄力。

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曾威也說，顏寬恒一審涉貪確定，已有「瑕疵立委」印象，地方對他產生不信任感，顏又揚言要上訴，勢必無法全心服務地方，盼加速司法程序，還地方乾淨的立委。

民進黨市議員張家銨強調，清廉是從政者的本分，這幾年中二選區立委儼然成為顏家為自身利益死咬不放的政治位子，造成在地無法出現穩定的中央民意代表替地方發聲，盼顏家不要再造成地方紛擾。

國民黨在地市議員吳瓊華認為，顏寬恒的服務長期受地方肯定，相信他能提出更有利的證據，未來司法能還他清白。

民眾黨在地市議員與民眾黨台中市黨主委江和樹強調，公職人員不能貪汙是鐵律，最近藍綠白均有民代或公職人員被判刑，相信有警惕效應；但顏寬恒與新竹市長高虹安雙雙被判刑一事，地方普遍認為兩案判決「超速」，有「政治操弄司法」之嫌，兩案均未定讞，相信司法會還其清白。

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