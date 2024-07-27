上任年餘人事異動多 民調屢墊底

2024/07/27 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安因貪污案一審被重判七年四個月，她上任一年半就有多名一級主管請辭或被離職，市議員楊玲宜諷刺是竹市大逃難，更列舉至今已有十名一級主管或是政務人員離職及調整職務，這樣的人事異動更已創新竹市政壇新紀錄。

楊玲宜說，高虹安上任後人事動盪及異動頻繁，是其施政低迷及民調吊車尾主因，加上疲於官司出庭，無心市政且不諳市政之道，都讓市民炸鍋，在在突顯她領導統御能力出現極大危機，且上任後不斷政治操作，導致市政崩壞，除重大建設工程流標，人事異動頻傳，公務員更紛紛請調求去，可說內憂外患、前院後院都著火。

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楊玲宜列舉局處長異動，包括行政處長謝泊弘（去年一月請辭）、教育處長童鳳嬌（去年八月請辭）、副市長蔡麗清（去年九月被離職）、文化局長錢康明（去年九月被離職）、城銷處長林正光（去年九月調職）、工務處長曾嘉文（今年一月調職）、發言人徐千晴（今年一月請辭）、行政處長吳皇昇（今年三月請辭）、勞工處長黃錦源（今年三月調職）、教育處長陳木金（今年五月請辭），累計十人。

人事異動頻繁也導致市政難施展，加上近期人事組織編制異動，各局處編制調整，都讓公務員無心辦公，更有科長級公務員寧可調離他縣或降調，也要離開新竹市，近期上任的教育處長林立生也被爆出在擔任嘉義市府教育處長期間有多項爭議，甚至被監察院糾正，人事動盪導致施政受質疑。

楊玲宜也說，她除自己涉貪被判有罪，任內也爆發多項公務員涉貪爭議，像兩線三星警官疑收電玩業者賄款遭收押，交通處有官員及約僱人員遭約談及交保，就連警察局基層派出所也有多達廿二人遭聲押及交保，另衛生局前科長也因涉貪被起訴仍在押，是施政滿意度墊底主因。

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