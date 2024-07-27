資策會自訴高虹安侵權案 地院：逾告訴期不受理

資策會自訴控告高虹安涉嫌在她的辛辛那提大學博士論文中，抄襲資策會依經濟部補助計畫產出的兩則論文，涉違反著作權法。台北地院法官昨認定，本案已超過六個月告訴期間，資策會告太晚，判決自訴不受理。 （資料照）

2024/07/27 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕官司纏身的新竹市長高虹安因貪污罪被判刑七年四月，但她另有多起訴訟，其中一件是資策會自訴控告高虹安涉嫌在她的辛辛那提大學博士論文中，抄襲資策會依經濟部補助計畫產出的兩篇論文，涉違反著作權法；不過，台北地院法官昨認定，資策會太晚提告，前年十月提告時已超過六個月告訴期，判決自訴不受理。

資策會指控，高虹安的博士論文，包含文字、圖片、表格、公式，都複製資策會在二○一七年產出的兩篇論文，其中一篇被重製約八成、另一篇約三成，且高虹安未註明引用出處，就上傳資料庫供大眾下載，涉違反著作權法。

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但法官認為，旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）早在二○二一年十月就於臉書指控高虹安的博士論文涉嫌抄襲，資策會與經濟部知悉後，有跟高虹安聯繫，且資策會還曾將此事交所屬科技法律研究所進行相關論文比對，最後資策會認為高虹安的論文雖有抄襲問題，但因她未將其理論實際應用，決議此事不予處理。

法官認為，資策會的兩篇論文僅六頁，且高虹安已將博士論文電子檔公開傳輸至資料庫供大眾下載，科技法律研究所理應能在陳時奮PO文後不久，就以相關軟體完成比對，但資策會直到一年後的二○二二年十月廿五日才提出自訴，已超過六個月告訴期，因此判決自訴不受理。可上訴。

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