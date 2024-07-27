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力挺高虹安上訴 柯文哲：相信高沒貪污意圖

民眾黨主席柯文哲昨受訪表示，相信高虹安沒有貪污意圖，支持上訴，爭取清白。（民眾黨提供）

民眾黨主席柯文哲昨受訪表示，相信高虹安沒有貪污意圖，支持上訴，爭取清白。（民眾黨提供）

2024/07/27 05:30

民眾黨稱同樣案情 綠營獲輕判

〔記者王峻祺、李文馨／綜合報導〕新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理費四十六萬餘元，台北地方法院昨日依「貪污治罪條例」判處高虹安七年四月徒刑、褫奪公權四年，可上訴。民眾黨主席柯文哲昨在宜蘭受訪表示，他相信高虹安沒有貪污意圖，支持高上訴，爭取自己的清白。

民眾黨則對高虹安判決結果表達遺憾，並以民進黨政治人物為例強調，同樣被控詐領助理費，綠營卻可獲輕判，顯見台灣司法比例原則與量刑標準有天壤之別。民眾黨表態支持高虹安於司法捍衛清白的權益，同時警惕自己做為改革角色，所需面對的檢視與挑戰。

黃國昌：支持高上訴 爭取清白

民眾黨團總召黃國昌則說，廉潔是政治人物的基本要求，更應嚴肅以待，中央黨部聲明已經說明非常清楚，支持高虹安提起上訴，為自身爭取清白。

黨內人士指出，柯文哲宣判前就進行沙盤推演，這次結果為最壞劇本，高虹安被依貪污罪判刑停職，雖未請辭市長一職，但對白營來說，若她以拚清白為由請辭，還可操作民進黨「政治迫害」；加上民團發起的罷免行動仍持續進行，未來在綠營的推波助瀾下，罷免案也可能通過，因此黨內也討論補選推派人選，不排除與藍營合作。

柯文哲昨參訪宜蘭杏輝藥廠時對本案回應說，支持高上訴，去爭取自己清白，民眾黨當時是新興政黨，在立法院也沒有經驗，事實上高虹安的公積金制度，也不是她發明，她的助理之前是前立委李俊俋的助理，把制度帶進來，照那個制度去執行。

不過，李俊俋已多次澄清，當年他的立委辦公室絕無公積金制度。

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