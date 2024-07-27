不與盧秀燕爭黨魁？ 近朱人士︰朱立倫願意也喜歡承擔、做事情

近朱人士指出，朱立倫對是否連任，心境很自在，並願意也喜歡承擔、做事情。（資料照）

2024/07/27 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席明年改選，外傳二○二六年將卸任的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕可能搶奪黨魁，現任黨主席朱立倫是否連任，動向備受關注。國民黨秘書長黃健庭廿三日受訪時稱，不覺得朱一定會選，若盧堅決要選，「我認為朱立倫未必會跟她爭」。但據近朱人士指出，朱對是否連任，心境很自在，並願意也喜歡承擔、做事情，如果黨內希望朱立倫繼續領導，朱一定會聽到大家的聲音。

黃健庭指朱未必會選 僅屬猜測

近朱人士表示，黃健庭沒有與朱討論有關問題，相關說法僅屬「個人猜測」，且就他從旁觀察，朱對於爭取連任黨魁的心境很自在、很自然。

請繼續往下閱讀...

這位追隨朱立倫多年的藍營人士指出，從大贏二○二二年縣市長選舉，二○二四年國民黨重回國會最大黨，再到支應中央黨部與國民黨智庫每月四千萬元開銷，立院黨團攻防、協調地方縣市政府，以及因應目前進行中的基隆市長罷免案，所有事情都是朱中央在支撐，朱立倫一直很努力地做事情；在此狀況下，如果還有人認為「可以比我們做得更好」、願意支撐黨部與智庫運作，朱陣營抱持歡迎態度。

不過，這位人士話鋒一轉說，盧秀燕如果參選明年黨主席，面臨只要台中市出任何狀況，不論在台灣哪裡跑黨務行程，都必須即時回防，否則會被綠營緊咬不放，在黨務與市政之間很難兼顧，這個問題盧陣營應該想清楚。

一位朱立倫嫡系子弟兵認為，朱的想法應該是，如果黨內肯定他的付出，並認為目前朱主導政策符合國民黨穩健發展方向，希望現在的黨中央繼續承擔，朱一定會聽見大家的聲音。他強調，朱是一個願意也喜歡承擔、做事情的人，至於黃健庭等人對朱的觀察，與現實面有一些差距，且朱仍持續全國跑透透，動能十分足夠。

朱若組大型訪問團訪美 視為指標

近朱人士也透露，朱立倫可能在八、九月應僑界人士邀請，進行個人短暫訪美行程；至於正式的國民黨訪美團行程，目前規劃尚未成形，一旦確定出訪，最快也要等到十一月上旬美國總統大選底定之後。至於朱立倫訪美可否視為爭取連任黨魁的觀察指標？黨內人士表示，若屬大型訪問團的規格，外界當然可以解釋為競選明年黨魁連任熱身。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法