《台中》訪團帶「紅背心」遭譏演戲 盧：依規定要穿

民進黨政策會執行長王義川在社群平台質疑，留在美國的台中市府團隊和台中應變中心連線，還帶著應變中心標準服裝紅背心，質疑「還繼續演、早就安排好了」。（擷取自王義川Threads）

2024/07/26 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕凱米颱風侵台，台中市長盧秀燕颱風來襲前赴美訪問，又臨時搭機折返，被批作秀，民進黨政策會執行長王義川在社群平台質疑，留在美國的市府團隊和台中應變中心連線，還帶著應變中心標準服裝紅背心，質疑「還繼續演、早就安排好了」，對此盧秀燕表示，「聽不懂他的題目」，強調中央與地方都有規定開應變會議要穿特定背心，她也要求一級主管不分人在海內外，都必須掌握防颱處置。

王義川貼文質疑早就安排好了

至於凱米暴風圈昨夜離開台灣陸地，是否再赴美繼續行程？盧秀燕說，「有在思考，還是看颱風為主，怎樣決定再告訴大家。」

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盧秀燕強調，首長出國帶規定背心開防災應變會議，不是只有台中市，中央與地方開災害應變會議都有服裝要求，當然有人不遵守，不帶或者覺得不重要，可是我們覺得重要，應變會議有一定規格，這與民眾安全有關。

防災群龍無首？市府大動作澄清

至於前天凌晨副市長鄭照新及消防局長孫福佑前往接機，被批作秀、讓市府防災群龍無首，市府昨日大動作澄清，指災害應變中心當時由副秘書長張大春輪值進駐，鄭、孫二人前往機場是向市長報告防災進度，市議員周永鴻抨擊盧市府是「邏輯死亡」，根本是為決策錯誤硬凹；陳俞融、陳淑華則痛批盧是「搞大官出巡排場」，忽視民瘼。

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