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提國安戰略法》陳永康：國安戰略涉跨部會 應由政院統整

國民黨立委陳永康提出「國家安全戰略法草案」，認為國家安全戰略屬於跨部會政策，應由行政院統其事務，並於總統就職年度結束前，提出國家安全戰略報告草案至國家安全會議討論，再由總統核定。（資料照）

國民黨立委陳永康提出「國家安全戰略法草案」，認為國家安全戰略屬於跨部會政策，應由行政院統其事務，並於總統就職年度結束前，提出國家安全戰略報告草案至國家安全會議討論，再由總統核定。（資料照）

2024/07/26 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委陳永康提出「國家安全戰略法草案」，認為國家安全戰略屬於跨部會政策，應由行政院統其事務，並於總統就職年度結束前，提出國家安全戰略報告草案至國家安全會議討論，再由總統核定；此外，行政院長應於立法院進行中央政府總預算編製經過報告後，進行年度國家安全戰略應辦事項報告並備詢，必要時得以機密會議為之。

對於民進黨立委質疑草案剝奪總統國安職權，有違憲疑慮，陳永康昨晚沒有回應。

陳永康五月在國民黨智庫發表「國家安全戰略法」時表示，在瞬息萬變的國際情勢中，如果沒有國家安全戰略，會產生資源分配不均、策略不會同調、跨部協調困難、法制不夠周延、努力不能同步、政策難以連續等問題，這些風險、模糊及不確定性最後的結果是產生危機。

陳當時說，制定「國家安全戰略法」的目的在於從「思維路徑」及「預算路徑」先予串接，再於「評估考核路徑」加以跟進，最終創造一個良性循環，兼顧「變」與「常」的國家安全戰略需求。他用矩陣式明列目的、方法、手段及步驟，以及各面向戰略指導。

對於中國的威脅，陳永康當時指出，中共對台四路並用，像蟒蛇一樣愈纏愈緊，兩棲進犯是最後手段，現在是在消耗我們的民心士氣及軍事戰力，但短期還不會打，採取桶箍式戰法。

國民黨主席朱立倫出席發表記者會強調，「國家安全戰略法」顯示國民黨是最負責的政黨，一切以國家利益為最高目標，一切以國家安全為最重要考量，民進黨不必忙於貼標籤，希望朝野共同支持「國家安全戰略法」。

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