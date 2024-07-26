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美國防官員：聯合盟友 維護台海穩定

美國國防部印太事務助理部長瑞特納廿四日出席華府智庫「美國企業研究所」（AEI）座談會，強調美國堅決反對任何片面改變台海現狀的行為。（美聯社檔案照）

美國國防部印太事務助理部長瑞特納廿四日出席華府智庫「美國企業研究所」（AEI）座談會，強調美國堅決反對任何片面改變台海現狀的行為。（美聯社檔案照）

2024/07/26 05:30

制衡中國影響力 布林肯、奧斯汀本週走訪亞洲

〔編譯陳成良／綜合報導〕美中關係持續緊張之際，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀本週展開密集的亞洲訪問行程，旨在深化與地區盟友和夥伴的合作，以維護印太地區的和平穩定，並制衡中國日益增長的影響力。布林肯將走訪寮國、越南、日本、菲律賓、新加坡和蒙古，而奧斯汀則重點參與和日本、菲律賓的國防安全會談。

布林肯將出席東協會議 可能會晤王毅

此次亞洲行的一大看點是，布林肯可能在寮國舉行的東協會議期間與中國外長王毅會晤。預計雙方將就台海局勢、烏克蘭戰爭、經貿摩擦等一系列敏感議題展開交鋒。據美國之音報導，美國國務院官員說，如果布林肯與王毅會面，議程將談及美國對中國一系列對台灣施壓及脅迫舉措的關切，那些作為將破壞台海的和平穩定。

聚焦台海安全，美國國務院與國防部官員廿四日齊聚華府智庫美國企業研究所，剖析印太局勢走向，並就布林肯和奧斯汀此次亞洲行進行分析。國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達在會中表示，儘管美中競爭激烈，但美國仍致力於管控分歧，保持溝通，以避免誤判。他透露，若布林肯與王毅會晤，將就中國持續支持俄羅斯侵略烏克蘭、脅迫台灣及不公平經貿措施等議題表達嚴正關切。

瑞特納：台灣強化軍事 取得顯著進展

美國國防部印太事務助理部長瑞特納在會中特別針對台灣安全議題，強調美國堅決反對任何片面改變台海現狀的行為，並認為中國對台動武並非迫在眉睫或不可避免。他重申，美國將積極強化在西太平洋的軍事部署，使其更具機動性、彈性和殺傷力，以有效嚇阻中國，並聯合盟友維護台海穩定。

瑞特納也讚揚台灣強化自我防衛能力的決心，指出台灣在強化軍事及社會韌性方面取得顯著進展，包括制定適切的軍事計畫、提升國軍戰力和積極進行演習，都展現台灣維護和平穩定的決心。

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