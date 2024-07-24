颱風假》高虹安涉貪案 一審宣判順延

新竹市長高虹安助理費案一審原訂今天宣判，因颱風假順延。（記者洪美秀攝）

2024/07/24 05:30

〔記者張文川、洪美秀、陳建志、黃旭磊／綜合報導〕台北地院審理新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理加班費案，原排定今（廿四）日上午十一時宣判，因凱米颱風來襲，台北市今日停班停課，北院表示依例順延至廿五日同時段宣判；萬一遇連續兩天颱風假，則順延至廿六日。

顏寬恒涉三案明宣判

台中若停班也將順延

此外，國民黨立委顏寬恒因位於沙鹿的豪宅涉嫌假買賣，台中地檢署依偽造文書罪、貪污、竊占國有地等三項罪名，將顏寬恒夫妻等五人提起公訴，台中地院審理後原定廿五日上午十點宣判，不過因凱米颱風恐侵襲台灣，台中可能放颱風假，台中地院昨表示，若當天放颱風假，將改在廿六日上午十點宣判；顏對此未表示意見。

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高若處有期徒刑 將即刻停職 由副市長代理

高虹安若一審被依貪污罪判處有期徒刑以上之刑，依地方制度法規定，新竹市長職務將即刻停職，由副市長代理；二審若判無罪即可復職；若最終有罪定讞則將解職。高虹安昨主持萬安演習時，被媒體詢問會不會緊張？有沒有信心？她並未回答相關提問。

台北地檢署起訴指控高虹安於立委任內，涉虛報助理加班費、浮報薪酬「報好報滿」，向不知情的立法院申報不實薪資與加班時數，助理領到後再繳回，以辦公室零用金形式重新分配，從中詐領四十六萬餘元。

北檢去年八月依貪污罪之利用職務上機會詐領財物、刑法使公務員登載不實等罪嫌起訴高虹安、時任高辦公室主任陳奐宇、行政主任黃惠玟（兔姐）、法務主任陳昱愷、公關主任王郁文（水母），高的前男友李忠庭獲不起訴。

高虹安、王郁文否認犯罪，另三人皆已認罪。高答辯指出，她有再三確認零用金制度的合法性才同意採行，助理都有實際加班且皆超過時數上限，合法申報請領加班費，助理捐出已入帳戶的私人財產皆用於公務，何況零用金並非由她保管、支配，她也未私用，助理代墊的款項她都有還錢，沒有浮報、虛報、施用詐術的不法意圖。

檢方反駁強調，本案被害人是遭高虹安等人詐領錢財的立法院，不是助理，檢方並未爭執助理有實際辛苦加班，而是月領七萬九千元問政業務費的高虹安，本來就無意給加班費，敘薪時皆談妥月薪為一口價，沒有加班費，卻高報助理薪資與加班費詐財；得款除用於辦公室公務、發放獎金，還用於高的多項私人開銷，諸如雙眼皮貼、洗頭、衛生棉、人蔘飲、自己的著作「面試郭台銘」等，涉利用職務上機會詐領公款。

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