國民黨總動員 藍營政治要角接棒挺善樑

基隆廟口夜市愛三路、仁三路交叉路口的電子看板，最近兩天出現「反對為罷免而罷免」等字句，引來地方熱議。（記者俞肇福攝）

2024/07/23 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕公民團體「山海公民拆樑行動」發動罷免基隆市長謝國樑，已進入第二階段的連署書查對作業。據了解，國民黨眼見謝深陷罷免泥淖，應戰策略已從先前「做好市政」的被動、消極回應，如今轉換成「挺善樑」的積極迎戰，藍營黨中央已下達「固樑」令，包括前總統馬英九、黨主席朱立倫等人紛紛到基隆宣講，本週六（廿七日）晚上預定由新北市長侯友宜接棒，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等藍營要角也將前來助陣。

民進黨前基隆市黨部主委蘇仁和分析，國民黨採取「固樑三部曲」，首部曲是謝國樑刻意放低身段，跳針式回應「專心拚市政」，想降低自己的仇恨值；第二部曲是搞「兩手策略」，謝扮白臉說「不願意對不同政黨的民代提出罷免報復」，但黨中央卻有人放話要罷免民進黨籍議長童子瑋等五位綠營議員。

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蘇仁和說，第三部曲是「藍營動員政治明星護樑，基隆市選委會配合嚴審、挑剔」，選委會廣寄二萬五千份連署查詢單，企圖在第二階段就封殺罷免案。

另外，在基隆廟口夜市入口的電子看板，最近出現「反對為罷免而罷免」、「相信社會自有公論」等字句，引來地方熱議。基隆廟口攤販小組總代表謝文賢說，這純粹是他個人的立場、與廟口攤販小組無關，他不是挺謝國樑，而是表達對政治的痛恨與失望，謝確實沒什麼好政績，但也沒有重大的施政弊端需要立刻罷免。

謝文賢與他經營的攤位也因此遭到「罷樑」人士揚言抵制，他回應說，只因意見不同就任意攻擊、抵制，很不理性；謝國樑昨天受訪說，台灣是民主社會，如果只因立場不同就要被攻擊、抵制很不好，他會持續做好市政、與民眾溝通，對罷免投票審慎樂觀。

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