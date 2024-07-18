立院第一會期落幕》民進黨團︰天天拆雷固施政

民進黨團總召柯建銘（資料照）

2024/07/18 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院第一會期落幕，藍白聯手通過解除赴中禁團令、邀請總統赴立法院國情報告等多項決議。民進黨團總召柯建銘昨批評，大法官正要做暫時處分，一般人都會更謹慎，但從未見過這麼愚蠢的政黨，急著把自己送上斷頭台還洋洋得意。民進黨團幹事長吳思瑤也說，藍白毀憲亂政還搶功勞、割稻尾，民進黨則每天在立法院拆地雷、穩住政府施政。

藍白解除赴中禁團令 送自己上斷頭台

回顧半年來的新國會攻防，柯受訪透露，總統暨民進黨主席賴清德今年大選後即成立「立法院院長副院長改選小組」，由自己擔任召集人，民進黨是集體決策，戰略很清晰、戰術非常靈活，要捍衛憲政體制。藍白卻用盡所有方式衝撞大法官及國人的憲政常識，顯見國民黨在戰略上完全崩盤、在戰術上亂搞。

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柯建銘指出，這半年有件很好的事情，就是民意起來了，這是全民的憲政教育、民主法治教育，很高興年輕人主動站出來；當青鳥飛翔盤旋在台灣天空，就能銳利看穿藍白在搞什麼。國民黨沒有內部民主、沒有第二個聲音，許多藍委靠「藍白合」就簡單取得權力，結果不可一世、變本加厲，淪為無腦的組織。

針對國民黨呼籲別拿大法官釋憲推卸總統國情報告，柯建銘強調，憲法規定行政院是最高行政機關，總統任命行政院長做施政報告和備詢，這是互相制衡的國家憲政體制架構。國民黨將大輸看成大贏，這是藍白的危機、而非國家危機，因為老百姓看懂了。

吳思瑤則表示，藍白兩黨在會期結束後不斷搶功勞、割稻尾，但他們若沒提出這麼多毀憲亂政的議案，進行無謂的政治消耗，其實會有更多的民生法案、福國利民議案通過。

吳思瑤認為，民進黨團和行政部門合作無間，一起讓許多民生議案在困難的政治環境裡完成修法或立法，但民進黨團不會居功，因為立法院是各黨要齊心協力的場域。

吳思瑤並細數，民進黨團在這會期拆了很多會癱瘓政府運作的地雷，例如全民健康保險法，或是四○三震災重建條例草案、花東快速公路建設特別條例草案等，透過協商及對話，用主決議方式來取代修法或立法，穩住政府施政。

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