立院第一會期落幕》國民黨團︰拒橡皮圖章護航

國民黨團書記長洪孟楷（資料照）

2024/07/18 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院三黨不過半，國民黨團細數第一會期通過的五十五個重要議案，強調在野合作的國會多數拒絕民進黨橡皮圖章立委的護航，才是人民想看到的國會。對於其他兩黨立委的表現，國民黨團書記長洪孟楷說，民進黨立委持續貫徹行政旨意為擋而擋，民眾黨立委則不脫離黨團總召黃國昌一人的聲量。

國民黨團表示，經過朝野各黨團密集協商及表決，完成許多重大法案修正及通過重要主決議，成果滿滿，主要包括九大面向：組織改革、嚴打詐騙、民生永續、保護兒少、青年加薪、銀光樂活、東部重建、族群多元、放下對立。

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民眾黨立委 聲量集中在黃國昌

國民黨團強調，院會通過的法案具有高度的多元性，證明台灣多元的意見現在只有在立法院能被聽見、被看見。法律提案能被三讀施行，以在野合作的國會多數拒絕民進黨橡皮圖章立委的護航，這就是對行政院、總統府最好的監督及防腐機制，也是人民力量的展現，這才是人民想看到的國會。

對於民進黨立委表現的評價，洪孟楷表示，綠營立委持續貫徹行政旨意，多項法案為擋而擋，包括健保點值短缺是民生需求、也是醫護血汗下的犧牲，但協商過程卻屢屢聽到民進黨立委辯駁，最後一刻才肯簽下主決議。

洪孟楷再指出，公糧收購價格討論時，民進黨輪番上台反對，但表決時卻又不敢表態反對。證明許多議題民意與政府思考相差甚大，執政黨的包袱讓綠營立委都變成行政院下的立法局，對行政部門唯唯諾諾、對在野同事暴力相向，甚至社群上惡意造謠抹黑，都比過去嚴重何止十倍。

至於民眾黨立委，洪孟楷認為，白營立委不脫離黃國昌一人的聲量，也容易變成個人喜好度決定民眾黨團給國人的既定印象。

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