為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

立院第一會期落幕》民眾黨團︰不是沒用的八席

民眾黨團總召黃國昌（民眾黨團提供）

民眾黨團總召黃國昌（民眾黨團提供）

2024/07/18 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕立法院第一會期落幕，民眾黨團總召黃國昌昨表示，儘管會期初被外界唱衰「沒用的八席」，但第一會期結束後，民眾黨團理性務實提案，促使兩大黨在許多法案向他們靠攏；對於其他兩黨的評價，黃說，執政黨團是否已淪為行政部門的護航大隊，相信國人心中都有一把尺。

黃表示，民眾黨本會期開始前就列出優先法案，並負責任兌現對人民的莊嚴承諾。起初雖然遭受許多冷嘲熱諷，甚至遭污衊為沒有用的八席，但在會期結束後，不難發現國民黨及民進黨在很多法案上的主張，最後都向民眾黨的版本靠攏，甚至最後共提法案。

質疑執政黨是否淪護航大隊

黃國昌舉例，包含「電業法」的修正、打詐專法對犯罪組織首腦的加重處罰、在「刑事訴訟法」中增設科技偵查的法律授權等，都獲得藍綠兩黨支持；此外，「新住民基本法」的推動、提高洗錢大戶的刑責、加薪二法的通過等也都是回應社會許多民眾的期待。民眾黨接下來仍會本著初衷，做好該做的事。

提及其他兩大黨的表現，黃則說，每個黨團的表現適合由人民來評論，執政黨黨團是否已淪為行政部門的護航大隊，專門負責洗地，甚至用暴力對待議事人員，逾越文明的底線，相信國人心中都有一把尺。黃也預告，雖然下個會期是預算會期，但許多重要的改革如「吹哨者保護法」、「妨礙司法公正罪」、「棄保潛逃罪」、「影響力交易罪」、「財政收支劃分法」修法進度都應加快，才能回應人民殷切的期盼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
立院第一會期落幕》國民黨團︰拒橡皮圖章護航
2024/07/18 05:30

立院第一會期落幕》國民黨團︰拒橡皮圖章護航
立院第一會期落幕》民進黨團︰天天拆雷固施政
2024/07/18 05:30

立院第一會期落幕》民進黨團︰天天拆雷固施政

Disney+各式經典影劇與新作 讓您輕鬆過一夏
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播