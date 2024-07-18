立院第一會期落幕》民眾黨團︰不是沒用的八席

民眾黨團總召黃國昌（民眾黨團提供）

2024/07/18 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕立法院第一會期落幕，民眾黨團總召黃國昌昨表示，儘管會期初被外界唱衰「沒用的八席」，但第一會期結束後，民眾黨團理性務實提案，促使兩大黨在許多法案向他們靠攏；對於其他兩黨的評價，黃說，執政黨團是否已淪為行政部門的護航大隊，相信國人心中都有一把尺。

黃表示，民眾黨本會期開始前就列出優先法案，並負責任兌現對人民的莊嚴承諾。起初雖然遭受許多冷嘲熱諷，甚至遭污衊為沒有用的八席，但在會期結束後，不難發現國民黨及民進黨在很多法案上的主張，最後都向民眾黨的版本靠攏，甚至最後共提法案。

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質疑執政黨是否淪護航大隊

黃國昌舉例，包含「電業法」的修正、打詐專法對犯罪組織首腦的加重處罰、在「刑事訴訟法」中增設科技偵查的法律授權等，都獲得藍綠兩黨支持；此外，「新住民基本法」的推動、提高洗錢大戶的刑責、加薪二法的通過等也都是回應社會許多民眾的期待。民眾黨接下來仍會本著初衷，做好該做的事。

提及其他兩大黨的表現，黃則說，每個黨團的表現適合由人民來評論，執政黨黨團是否已淪為行政部門的護航大隊，專門負責洗地，甚至用暴力對待議事人員，逾越文明的底線，相信國人心中都有一把尺。黃也預告，雖然下個會期是預算會期，但許多重要的改革如「吹哨者保護法」、「妨礙司法公正罪」、「棄保潛逃罪」、「影響力交易罪」、「財政收支劃分法」修法進度都應加快，才能回應人民殷切的期盼。

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